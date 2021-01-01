5 علاجات منزلية للوقاية من نزلات البرد والسعال

إن الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا في الشتاء أمر طبيعي حيث يتغير الطقس ويصبح أكثر برودة، ولكن هناك عدة طرق يمكنك من خلالها تجنب برد الشتاء والسعال والابتعاد عنه قدر الإمكان.
العلاجات المنزلية للوقاية من البرد والسعال وفقا لموقع "timesnownews":
ابق رطبًا
شرب الكثير من الماء لطرد كل السموم من الجسم ويحافظ على صحتك ومناعة من الأمراض، اشرب أكبر عدد ممكن من السوائل، احتفظ دائمًا بزجاجة ماء معك، تجنب المشروبات التي تجرد الماء من نظامك وتجعلك تشعر بالجفاف.
خذ البخار
تأكد من تناول البخار مرة أو مرتين كل أسبوع، يعمل استنشاق البخار على تنظيف مجرى الأنف والجهاز التنفسي ويبقيك بعيدًا عن البرد والاحتقان، يساعد البخار أيضًا جسمك على محاربة أي فيروسات أو بكتيريا موجودة في جسمك قد تؤدي إلى إصابتك بالمرض.
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