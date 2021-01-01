5 علاجات منزلية للوقاية من نزلات البرد والسعال



نزلات البرد والسعال نزلات البرد والسعال

إن الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا في الشتاء أمر طبيعي حيث يتغير الطقس ويصبح أكثر برودة، ولكن هناك عدة طرق يمكنك من خلالها تجنب برد الشتاء والسعال والابتعاد عنه قدر الإمكان.



العلاجات المنزلية للوقاية من البرد والسعال وفقا لموقع "timesnownews":

ابق رطبًا

شرب الكثير من الماء لطرد كل السموم من الجسم ويحافظ على صحتك ومناعة من الأمراض، اشرب أكبر عدد ممكن من السوائل، احتفظ دائمًا بزجاجة ماء معك، تجنب المشروبات التي تجرد الماء من نظامك وتجعلك تشعر بالجفاف.



خذ البخار

تأكد من تناول البخار مرة أو مرتين كل أسبوع، يعمل استنشاق البخار على تنظيف مجرى الأنف والجهاز التنفسي ويبقيك بعيدًا عن البرد والاحتقان، يساعد البخار أيضًا جسمك على محاربة أي فيروسات أو بكتيريا موجودة في جسمك قد تؤدي إلى إصابتك بالمرض.

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تناول الأطعمة التي لها خصائص طبيةالعناية بنظامك الغذائي أمر مهم للغاية، يحافظ تناول نظام غذائي متوازن على صحتك ونشاطك. هناك أطعمة معينة مثل الكركم والعسل لها خصائص طبية ويمكن أن تمنعك من الإصابة بالمرض، يمكنك تناول الكركم مع الحليب الدافئ للحصول على أفضل النتائج، الكركم معالج طبيعي ولن يجعلك تمرض، يمكن تناول العسل إما مباشرة أو خلطه بالماء الدافئ للحصول على أفضل النتائج.أضف التوابل إلى طعامكتقلل البهارات من الالتهابات التي يسببها البرد والسعال. أضف التوابل مثل الكركم والزنجبيل والثوم والقرفة والقرنفل والفلفل إلى طعامك للابتعاد عن أي نوع من أنواع البرد.خذ قسطًا من الراحةلا تجهد جسمك لأنه قد يجعلك تمرض. ضع في اعتبارك أن الراحة مهمة لعيش حياة صحية، تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم في الليل والحفاظ على نشاطك أثناء النهار حتى لا تكون لديك فرصة للإصابة بالمرض على الإطلاق.