ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت شرش اللبن

يعد شرش اللبن من الاشياء التي نتخلص منها وتقول الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري ان شرش اللبن هو السائل الذي يفصل عن الحليب أثناء عمليّة التصنيع للألبان، أو من الحليب بعد عمليّة تصنيع الأجبان، ويحتوي شرش اللبن على أنواع من البروتين ذات القيمة العالية؛ لأنّه يحتوي على كميّة كبيرة من الأحماض الأمينيّة الكاملة التي لا يستطيع الجسم تصنيعها، والتي تعمل على بناء العضلات والأنسجة في الجسم. يستخدم البروتين المستخرج من مصل اللبن للرّياضيين، والأشخاص الّذين يتّبعون حميةً غذائية، ولكبار السن، وهو مفيد أيضًا لمرضى السكري؛ لأنّ البروتين الموجود في المصل يعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم، وبالتالي تقليل الشهيّة للأطعمة المختلفة، وتساهم في زيادة التحكّم بالنظام الغذائي وفقدان كميّة أكبر من الوزن.
القيمة الغذائية لبروتين مصل اللبن
أنه ينتج من تخثر كازيين اللبن المفيد جدا لتقوية وبناء عضلات الجسم .
مكونات مصل اللبن
اللاكتوز، الّذي يتواجد بشكل ذائب في الماء.
لاكتا البومين، والأملاح المعدنية.
ألفا لاكتالبومين، وبيتا لاكتالبومين البروتين الرئيسي في سكّر اللاكتوز.
الأمينو جلوبولين، وهي عبارة عن أجسام مضادّة تعمل على مقاومة البكتيريا.
سيرم ألبومين، وهو البروتين الرئيسي الموجود في المصل.
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