ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت شرش اللبن



شرش اللبن شرش اللبن

يعد شرش اللبن من الاشياء التي نتخلص منها وتقول الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري ان شرش اللبن هو السائل الذي يفصل عن الحليب أثناء عمليّة التصنيع للألبان، أو من الحليب بعد عمليّة تصنيع الأجبان، ويحتوي شرش اللبن على أنواع من البروتين ذات القيمة العالية؛ لأنّه يحتوي على كميّة كبيرة من الأحماض الأمينيّة الكاملة التي لا يستطيع الجسم تصنيعها، والتي تعمل على بناء العضلات والأنسجة في الجسم. يستخدم البروتين المستخرج من مصل اللبن للرّياضيين، والأشخاص الّذين يتّبعون حميةً غذائية، ولكبار السن، وهو مفيد أيضًا لمرضى السكري؛ لأنّ البروتين الموجود في المصل يعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم، وبالتالي تقليل الشهيّة للأطعمة المختلفة، وتساهم في زيادة التحكّم بالنظام الغذائي وفقدان كميّة أكبر من الوزن.



القيمة الغذائية لبروتين مصل اللبن

أنه ينتج من تخثر كازيين اللبن المفيد جدا لتقوية وبناء عضلات الجسم .

مكونات مصل اللبن

اللاكتوز، الّذي يتواجد بشكل ذائب في الماء.

لاكتا البومين، والأملاح المعدنية.



ألفا لاكتالبومين، وبيتا لاكتالبومين البروتين الرئيسي في سكّر اللاكتوز.

الأمينو جلوبولين، وهي عبارة عن أجسام مضادّة تعمل على مقاومة البكتيريا.

سيرم ألبومين، وهو البروتين الرئيسي الموجود في المصل.

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إنزيمات، وعوامل مضادّة للإصابة بالأمراض، ومجموعة من الهرمونات.فوائد بروتين مصل اللبنيستخدم بروتين مصل اللبن للرياضيين ولاعبي كمال الاجسام؛ لأنّه يساهم في بناء العضلات بسبب احتوائه على الأحماض الأمينيّة اللازمة لبناء العضلات مثل: حامض الجلوتامين الذي يحافظ على العضلات، ويزيد من سرعة نموّها وتطوّرها بسبب الزيادة في معدل البروتين الموجود في الجسم.الأشخاص الّذين يتّبعون حمية معيّنة: حيث إنّ تناول البروتين الموجود في مصل اللبن يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وبالتالي يساعد في كبح الشهيّة لتناول الطعام، في حين أنّ تناول المواد التي تحتوي على الكربوهيدرات والسكر تؤدّي إلى زيادة معدلات السكر في الدم وبالتالي تؤدّي إلى زيادة الرغبة في تناول المزيد من الأطعمة.البروتين الموجود في مصل اللبن من البروتينات الهامّة التي تحتوي على الأحماض الأمينة الهامة التي تعمل على بناء وتطوّر الأنسجة العضلية، واستجابة الجسم لهذا النوع من البروتين كبيرة.يساعد البروتين الموجود في مصل اللبن على تقوية جهاز المناعة؛ لأنّه يعتبر من مضادّات الاكسدة التي تعمل على دعم جهاز المناعة