روتين العناية بالأظافر قبل الزفاف.. تجنبى المانيكير واستخدمى كريم اليدين



روتين العناية بالأظافر قبل الزفاف روتين العناية بالأظافر قبل الزفاف

العروس تبحث دائما عن التألق فى يومها الكبير، وتبدأ بالاهتمام بالعديد من الأشياء قبل موعد الزفاف، من أدق التفاصيل إلى أكبرها، والعناية بالأظافر واحدة من أهم الأشياء التى قد لاتلتفت إليها الكثير من الفتيات قبل موعد الزفاف، على الرغم من أنه يجب أن تكون أظافر العروس في قمة جمالها ولمعانها في يوم الزفاف.



إذا كنتِ ترغبين بالفعل فى الحصول على أظافر صحية فى يومك الكبير، لإبراز وميض خاتمك الجديد ولإضفاء لمسة من الجاذبية والجمال على إطلالتك، فأنت تحتاجين لاتباع روتين جيد للعناية بالأظافر قبل الزفاف، مثلما تتبعين خطة لياقة لجسمك وواحدة - تأكدى من تناول الفيتامينات:

يمكن أن يساعدك النظام الغذائي الصحي على نمو أظافر قوية، لذا ابدأى بتناول طعام أفضل قبل حوالي ستة أشهر من حفل الزفاف، إن لم يكن في أسرع وقت ممكن.



يمكنك تعزيز نمو الخلايا عن طريق تناول الأطعمة المليئة بفيتامين أ ، الموجود في أي شيء برتقالي تقريبًا الجزر والشمام والبطاطا الحلوة، و تساعد بعض فيتامينات ب في تقوية أظافرك وتقليل هشاشتها، ويفضل تناول البيض والشعير والبروكلي والسبانخ ، حيث يؤكل طازجًا أو مطهوًا على البخار ، كلها مصادر جيدة لفيتامين B2 و B7 و B9.

قد يعجبك أيضا...

يمكنك منع ظهور الأظافر وتقليل جفاف الجلد بالأطعمة الغنية بفيتامين ج ، مثل البرتقال والمانجو والجريب فروت واللفت وفيتامين هـ الموجود في اللوز والأفوكادو وبذور عباد الشمس.لشعرك أو بشرتك، في الأشهر التي تسبق يوم الزفاف، وفى التقرير التالى يوضح موقع "wedding wire" أهم النصائح للحصول على أظافر صحية فى يوم زفافك:- تجنبى وضع المانيكير قبل الزفاف:إن الاستخدام المستمر للمانيكير والإزالة في الأشهر التي تسبق الزفاف يمكن أن يضر أظافرك ويسبب نتوءات فى الأظافر، والتي ستستغرق شهورًا لتنمو، ويعتبر مانيكير الجل فكرة جيدة ليوم زفافك الفعلي حتى يدوم لفترة طويلة بدءا من يوم الزفاف وأثناء شهر العسل.- احصلى على باديكير جيد:اعتمادًا على حالة أظافرك وبشرتك، ابدأى في الحصول على باديكير أسبوعي قبل شهر إلى شهرين من اليوم الكبير، وإذا كنتِ تعانين من قضم الأظافر وتحاولين الحصول على أظافر صحية ، فابدأي قبل شهور، حيث سيساعدك في الحصول على أظافر صحية من خلال تقويتها والحفاظ على ترطيب البشرة والجلد المحيط بها.- توقفي عن قضم أظافرك:إذا كنتى تقومين بقضم الأظافر، يجب أن تبذلى قصارى جهدك لتتجنبى هذه العادة في الأشهر التي تسبق حفل الزفاف.- استخدمى كريم اليدين كثيرًا:خاصة في أشهر الشتاء يجب أن تستخدمي كريم اليدين بانتظام لترطيب يديك للحفاظ على نعومتها ورطوبتها والحصول على أظافر صحية.- استخدمى زيت أو كريم البشرة يوميًا:تغذية البشرة عن طريق وضع زيت أو كريم عليها كل يوم سيحميها ويصلحها، وكذلك ظفرك والجلد حول الظفر. يمكنك اختيار كريم غير دهني إذا كنت تخططين لتطبيقه خلال النهار، و بعد كل مرة تغسل فيها يديك، ويفضل وضع كريم طوال الليل وتطبيقه قبل النوم.- لا تنسى العناية بالأظافر لأصابع قدميك:هل تفكرين في كيفية الحصول على أظافر صحية؟ تأكدى من تضمين أصابع قدميك في نظامك، وحتى لو كنت ترتدين أحذية مغلقة الأصابع في يوم الزفاف، يجب ألا تهملى أظافر قدميك لتجنب أي مشاكل في أظافرك وترطيب جلد قدمك.