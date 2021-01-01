تعتقد بعض الفتيات أن اختيار الأجهزة المناسبة والخزائن ولون المطبخ هو كل ما يمكنهن فعله للحصول على ديكور مثالي له، ويغفلن فكرة استخدام ورق الزجاج أو backsplash، الذي لا يقل أهمية عن اختيار التصميم الخاص بك، وهو تقنية جديدة تشبه ورق الحائط ولكن بشكل مختلف ومتطور بدرجة كبيرة، حيث يمكنك تنظيفه بسهولة، والاختيار من بين أشكاله المختلفة والمتعددة.
لم تعد ديكورات الحوائط تقتصر على الدهانات فقط، خاصة في المطبخ الذي تلجأ فيه السيدات لاختيار البلاط أو السيراميك حتى يسهل من مهم تنظيفه، ووفقًا لموقع مجلة " elledecor" يعد الـ backsplash أحد الخيارات العملية التي يمكنهن اللجوء إليه بسهولة لديكورات مختلفة، كماديكورات المطبخ بالأبيض والأسود
إن الـ backsplash ذو اللون الأبيض في هذا المنزل في كاليفورنيا والذي صممه ماري ماكدونالد يتناسب بدرجة كبيرة مع الأرضيات الرخامية المخططة بالأبيض والأسود اللامعة، وكذلك التركيبات ذات التفاصيل الذهبية والخزائن الزرقاء الأنيقة.
يمكن استخدامه في تجديد المطديكورات المطبخ الفلوري
تغيرت ديكورات المطبخ عن الماضى، فلم يعد الأمر يقتصر على اختيار بلاط أو سيراميك بلون محايد لسهولة غسله فقط، بل اتجهت الكثير من الفتيات لاختيار ديكورات مميزة ومتنوعة ومنقوشة لمظهر مبهج ومختلف، ويعد "الفلوري" أحد تريندات موضة ديكورات المطبخ في 2021، ويمكنك استخدام الورق الزجاجي للحصول عليه بسهولة.
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التعليقات على ديكورات المطبخ 2021.. الـ backsplash يزين الجدران بدلاً من البلاط
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