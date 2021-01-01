

ديكورات المطبخ 2021.. الـ backsplash يزين الجدران بدلاً من البلاط ديكورات المطبخ 2021.. الـ backsplash يزين الجدران بدلاً من البلاط

تعتقد بعض الفتيات أن اختيار الأجهزة المناسبة والخزائن ولون المطبخ هو كل ما يمكنهن فعله للحصول على ديكور مثالي له، ويغفلن فكرة استخدام ورق الزجاج أو backsplash، الذي لا يقل أهمية عن اختيار التصميم الخاص بك، وهو تقنية جديدة تشبه ورق الحائط ولكن بشكل مختلف ومتطور بدرجة كبيرة، حيث يمكنك تنظيفه بسهولة، والاختيار من بين أشكاله المختلفة والمتعددة.



لم تعد ديكورات الحوائط تقتصر على الدهانات فقط، خاصة في المطبخ الذي تلجأ فيه السيدات لاختيار البلاط أو السيراميك حتى يسهل من مهم تنظيفه، ووفقًا لموقع مجلة " elledecor" يعد الـ backsplash أحد الخيارات العملية التي يمكنهن اللجوء إليه بسهولة لديكورات مختلفة، كماديكورات المطبخ بالأبيض والأسود

إن الـ backsplash ذو اللون الأبيض في هذا المنزل في كاليفورنيا والذي صممه ماري ماكدونالد يتناسب بدرجة كبيرة مع الأرضيات الرخامية المخططة بالأبيض والأسود اللامعة، وكذلك التركيبات ذات التفاصيل الذهبية والخزائن الزرقاء الأنيقة.



يمكن استخدامه في تجديد المطديكورات المطبخ الفلوري

تغيرت ديكورات المطبخ عن الماضى، فلم يعد الأمر يقتصر على اختيار بلاط أو سيراميك بلون محايد لسهولة غسله فقط، بل اتجهت الكثير من الفتيات لاختيار ديكورات مميزة ومتنوعة ومنقوشة لمظهر مبهج ومختلف، ويعد "الفلوري" أحد تريندات موضة ديكورات المطبخ في 2021، ويمكنك استخدام الورق الزجاجي للحصول عليه بسهولة.

بخ القديم دون الحاجة لبذلديكورات مطبخ موزاييكتوفر ديكورات المطبخ التي تعتمد على البلاط الموازييك من الـ backsplash لمسة مميزة على مطبخك، وهذا ما يمكنك مشاهدته في هذا المنزل من نيو جيرسى، المصمم من قبل Cullman & Kravis الذي اختار أرضية محايدة للملوثات العضوية الثابتة باللون البني في جميع أنحاء الغرفة، مع بلاط مميز في خلفية الحوائط.الكثير من الجديكورات مطبخ بأشكال هندسيةتم وضع هذه البلاطات المربعة والمزينة بأشكال هندسية عبارة عن ربع دوائر بواسطة Fireclay Tile بشكل عشوائي على جدار هذا المطبخ في منزل في هامبتونز.ديكورات مطبخ بلون غامقيضيف الغطاء الخلفي الغامق في بلاط Walker Zanger تباينًا مرحبًا به مع الخزائن البيضاء في هذا المطبخ الموجود في كاليفورنيا، والذي صممه Lonni Paul.



