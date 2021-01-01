ماذا يحدث بالبشرة عند وضع الصبار ؟

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الصبار

نبات الصبار المعترف به كمصدر لفوائد الجسم والبشرة، يمكن استخدامه الآن في شكل مشروبات وكريمات وماسكات للشعر والوجه.

يوفر الصبار ترطيبًا كاملًا للجسم، ومن أكثر الطرق فعالية والموصى بها هو الشرب، تعد مشروبات الألوفيرا خطوة استراتيجية يمكنك القيام بها لجسمك.

ووفقا لموقع "magazin"، أن الصبار يستخدم لمكافحة الجفاف المفرط للجلد، يعد هذا المكون من مصدر طبيعي علاجًا ممتازًا - ولا ننسى أنه يوصى دائمًا بوضع واقٍ من الشمس مع عامل حماية من الشمس.

كما أنه يستخدم لمواجهة قشرة الرأس، يعد الصبار علاجًا ممتازًا، نظرًا للمحتوى الغني بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية، فقد ثبت أن الصبار له تأثير جيد على نمو الشعر، يعزز عمل النبات المضاد للالتهابات نمو الشعر.

المصدر: موقع "magazin"

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