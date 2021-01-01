ماذا يحدث بالبشرة عند وضع الصبار ؟

نبات الصبار المعترف به كمصدر لفوائد الجسم والبشرة، يمكن استخدامه الآن في شكل مشروبات وكريمات وماسكات للشعر والوجه.
يوفر الصبار ترطيبًا كاملًا للجسم، ومن أكثر الطرق فعالية والموصى بها هو الشرب، تعد مشروبات الألوفيرا خطوة استراتيجية يمكنك القيام بها لجسمك.
ووفقا لموقع "magazin"، أن الصبار يستخدم لمكافحة الجفاف المفرط للجلد، يعد هذا المكون من مصدر طبيعي علاجًا ممتازًا - ولا ننسى أنه يوصى دائمًا بوضع واقٍ من الشمس مع عامل حماية من الشمس.
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