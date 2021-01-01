سبب رحيل حارس الزمالك السابق والاتحاد الحالي

آخر الأخباراخبار الرياضة › سبب رحيل حارس الزمالك السابق والاتحاد الحالي

صورة الخبر: عماد السيد حارس الزمالك السابق والاتحاد السكندري
عماد السيد حارس الزمالك السابق والاتحاد السكندري

قرر عماد السيد حارس الزمالك السابق والاتحاد السكندري الحالي الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة .

وعلم "صدى البلد" أن عماد السيد حارس الاتحاد السكندري يرغب في الرحيل نهاية الموسم الجاري سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي لعدم مشاركته في المباراة بصفة أساسية إضافة إلي استبعاده من قائمة الفريق للمباراة من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن.

وينتهي عقد عماد السيد مع الاتحاد السنكدري في صيف 2022 بعدما انتقل إلي صفوف زعيم الثغر في عام 2019 قادما من نادي الزمالك بعقد يمتد لمدة لثلاثية سنوات.

وتعجب عماد السيد من عدم الاعتماد عليه بصفة رسمية ورغبة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في الاعتماد على محمد صبحي حارس نادي الزمالك والمعار لصفوف الاتحاد على الرغم من اعتماد طلعت يوسف المدير الفني السابق للاتحاد السكندري عليه بصفة رسمية في كافة المباريات.

ويبحث عماد السيد في الوقت الحالي على أحد العروض للانتقال إلي أحد صفوف الاندية خلال فترة الانتقالات المقبلة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني الحالي للفريق بقيادة حسام حسن.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سبب رحيل حارس الزمالك السابق والاتحاد الحالي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
47577

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager