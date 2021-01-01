قرر عماد السيد حارس الزمالك السابق والاتحاد السكندري الحالي الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة .
وعلم "صدى البلد" أن عماد السيد حارس الاتحاد السكندري يرغب في الرحيل نهاية الموسم الجاري سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي لعدم مشاركته في المباراة بصفة أساسية إضافة إلي استبعاده من قائمة الفريق للمباراة من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن.
وينتهي عقد عماد السيد مع الاتحاد السنكدري في صيف 2022 بعدما انتقل إلي صفوف زعيم الثغر في عام 2019 قادما من نادي الزمالك بعقد يمتد لمدة لثلاثية سنوات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على سبب رحيل حارس الزمالك السابق والاتحاد الحالي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق