أشاد الإعلامي أحمد موسي، بوزير الخارجية سامح شكري، قائلا: "أنه وجه صدمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
وأضاف موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد": " العلاقات المصرية والتركية لم تشهد تطورًا ولا يوجد علاقات خارج الإطار الدبلوماسي".
وأردف موسي: "الموقف المصري يضع اليونان وقبرص في الصورة، ولن يتم قبول أي محادثات دون وجود اليونان وقبرص على الطاولة".
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التعليقات على شاهد.. وجه صدمة لـ أردوغان.. أحمد موسى يشيد بتصريحات سامح شكري
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