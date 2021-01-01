شاهد.. وجه صدمة لـ أردوغان.. أحمد موسى يشيد بتصريحات سامح شكري



سامح شكري سامح شكري

أشاد الإعلامي أحمد موسي، بوزير الخارجية سامح شكري، قائلا: "أنه وجه صدمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان".



وأضاف موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد": " العلاقات المصرية والتركية لم تشهد تطورًا ولا يوجد علاقات خارج الإطار الدبلوماسي".



وأردف موسي: "الموقف المصري يضع اليونان وقبرص في الصورة، ولن يتم قبول أي محادثات دون وجود اليونان وقبرص على الطاولة".

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ونوه إلي أن اليونان وقبرص أقرب لمصر من تركيا، وهناك ترحيب بالمصريين دائما، وعلاقات جيدة، وأنه لم يكن يفضل منذ زمن السفر إلى تركيا ولم يزرها طوال عمره.وأكد أن المرأة الحديدية في تركيا لقنت أردوغان درسا، وقالت في مجلس النواب أن الرئيس التركي ضيع الكثير على تركيا.