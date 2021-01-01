طريقة عمل مسقعة البامية للشيف شربيني

تحتوى البامية على قدر كبير من العناصر الغذائية التى تمد جسم الانسان بالفوائد الصحية منها الوقاية من هشاشة العظام والضعف العام والسرطان خاصة الثدي وتقلل الكويسترول وتحسن الهضم وتريح القولون .
نقدم لكم طريقة عمل مسقعة البامية بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير مسقعة البامية
سمنة
مرقة
لحمة مكعبات
فلفل ألوان
صلصة طماطم
بامية
ملح
فلفل أسود
بهارات
حبهان
كزبرة
بصل
ثوم
فلفل حار حسب الرغبة
مرقة
كزبرة خضراء
عصير ليمون
سكر
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