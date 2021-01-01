طريقة عمل مسقعة البامية للشيف شربيني



مسقعة البامية مسقعة البامية

تحتوى البامية على قدر كبير من العناصر الغذائية التى تمد جسم الانسان بالفوائد الصحية منها الوقاية من هشاشة العظام والضعف العام والسرطان خاصة الثدي وتقلل الكويسترول وتحسن الهضم وتريح القولون .



نقدم لكم طريقة عمل مسقعة البامية بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير مسقعة البامية

سمنة

مرقة

لحمة مكعبات

فلفل ألوان

صلصة طماطم

بامية

ملح

فلفل أسود

بهارات

حبهان

كزبرة

بصل

ثوم

فلفل حار حسب الرغبة

مرقة

كزبرة خضراء

عصير ليمون

سكر

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طريقة عمل مسقعة البامية* قطعى البصل لشرائح صغيره ثم يشوح مع الثوم المفروم فى طاسة بها سمن علي النار ثم قطعى الفلفل الملون إلي شرائح صغيرة.* اقلي الباميه مع الفلفل الملون في الزيت وتضاف اللحمه مع الزعتر والكزبره والسكر والحبهان والبهارات الي الخليط مع مكعب المرقه و يترك على النار. مع التقليب المستمر وترفع الباميه المقليه مع الفلفل وتضاف إلي الخليط علي النار .* يضاف إلي الخليط صلصة الطماطم مع كزبره خضراء وملح وفلفل وماء و نستمر في التقليب مع إضافة عصير الليمون ويقدم في البايركس ساخنا ويزين بالطماطم المقطعه والفلفل الملون.