استقالة عالم كبير من منظمة الصحة العالمية بسبب تقرير عن كورونا في إيطاليا

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استقال فرانشيسكو زامبون العالم الذي تحدث عن سحب منظمة الصحة العالمية تقريرا عن تعامل إيطاليا المبكر مع جائحة فيروس كورونا.



ونقلت صحيفة "جارديان" البريطانية عن زامبون قوله إنه قرر التنحي لأن الوضع أصبح مهنيا غير مستدام



وجاء القرار بعد أن أكد أنه تعرض لضغوط من مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية لإخفاء حقيقة أن إيطاليا لم تقم بتحديث خطتها لمكافحة الوباء منذ عام 2006.

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وصرح زامبون ان استقالته التي أعلنتها لأول مرة محطة تلفزيون "راي"، ستدخل حيز التنفيذ في نهاية الشهر.وفي أغسطس الماضي، كشفت التحقيقات أن خطة مكافحة وباء كورونا في إيطاليا قد عفا عليها الزمن منذ 14 عاما، وهو عامل ربما يكون قد ساهم في ارتفاع أعداد الوفيات خلال الموجة الأولى من الإصابات، وكانت إيطاليا الدولة الأوروبية الأكثر تضررا في بداية الوباء.