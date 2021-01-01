استقالة عالم كبير من منظمة الصحة العالمية بسبب تقرير عن كورونا في إيطاليا

استقال فرانشيسكو زامبون العالم الذي تحدث عن سحب منظمة الصحة العالمية تقريرا عن تعامل إيطاليا المبكر مع جائحة فيروس كورونا.
ونقلت صحيفة "جارديان" البريطانية عن زامبون قوله إنه قرر التنحي لأن الوضع أصبح مهنيا غير مستدام
وجاء القرار بعد أن أكد أنه تعرض لضغوط من مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية لإخفاء حقيقة أن إيطاليا لم تقم بتحديث خطتها لمكافحة الوباء منذ عام 2006.
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