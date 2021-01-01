رجل حاول التسلل إلى منزل الأمير هاري وميجان ماركل.. وهذا هو مصيره

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منزل الأمير هاري وميجان ماركل

كشف تقرير حديث عن محاولتي تسلل من قبل نفس الشخص إلى منزل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل في جنوب كاليفورنيا، وذلك بعد نحو أسبوع على مقابلة مثيرة للجدل أعرب خلالها هاري عن مخاوف أمنية على سلامة عائلته.

وذكرت صحيفة TMZ الأمريكية، أنه تم القبض على نيكولاس بروكس صاحب الـ 37 عاما، في 24 ديسمبر الماضي، بتهمة التعدي على ممتلكات هاري وماركل البالغة قيمتها 14.65 مليون دولار، لكن الشرطة تركته بعد تحذيره.

بعدها بيومين، ظهر بروكس مرة أخرى في محيط قصر دوق ودوقة ساسكس، وألقي القبض عليه مرة أخرى في 26 ديسمبر، ليواجه تهمة التعدي على ممتلكات الغير.

وبحسب الصحيفة، كان الرجل يقود سيارته من أوهايو حتى كاليفورنيا، ولم يتضح سبب ذهابه إلى المنزل، وما إذا كان الأمير هاري وميجان ماركل كانا هناك في ذلك الوقت.

كان الأمير هاري أعرب خلال مقابلة مع المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري، عن قلقه بشأن سلامة عائلته، وقال إنه عندما ترك هو وميجان مناصبهما في العائلة الملكية وغادرا إلى أمريكا، جردهم قصر باكنجهام من فريقهم الأمني، مشيرا إلى مخاطر تعرضت لها عائلته.

المصدر: صحيفة TMZ الأمريكية

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