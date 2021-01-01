كشف تقرير حديث عن محاولتي تسلل من قبل نفس الشخص إلى منزل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل في جنوب كاليفورنيا، وذلك بعد نحو أسبوع على مقابلة مثيرة للجدل أعرب خلالها هاري عن مخاوف أمنية على سلامة عائلته.
وذكرت صحيفة TMZ الأمريكية، أنه تم القبض على نيكولاس بروكس صاحب الـ 37 عاما، في 24 ديسمبر الماضي، بتهمة التعدي على ممتلكات هاري وماركل البالغة قيمتها 14.65 مليون دولار، لكن الشرطة تركته بعد تحذيره.
بعدها بيومين، ظهر بروكس مرة أخرى في محيط قصر دوق ودوقة ساسكس، وألقي القبض عليه مرة أخرى في 26 ديسمبر، ليواجه تهمة التعدي على ممتلكات الغير.
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التعليقات على رجل حاول التسلل إلى منزل الأمير هاري وميجان ماركل.. وهذا هو مصيره
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