قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أنه من المتوقع دخول مصر الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد، شهر أبريل المقبل.
وأكد عنان، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان التخوف من تكرار سيناريو ما قبل شهر رمضان، بالتكدس بشراء المستلزمات، واستكمالا بالأجواء الرمضانية من التجمع والعزائم وغيرها.
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التعليقات على احذروا كورونا فى رمضان.. خبير أوبئة يعلن موعد الموجة الثالثة
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