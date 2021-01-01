احذروا كورونا فى رمضان.. خبير أوبئة يعلن موعد الموجة الثالثة



احذروا كورونا فى رمضان احذروا كورونا فى رمضان

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أنه من المتوقع دخول مصر الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد، شهر أبريل المقبل.







وأكد عنان، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان التخوف من تكرار سيناريو ما قبل شهر رمضان، بالتكدس بشراء المستلزمات، واستكمالا بالأجواء الرمضانية من التجمع والعزائم وغيرها.

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وأوضح أستاذ علم الأوبئة، أن النصف الثاني من شهر رمضان شهد ارتفاع كبير في أعداد الإصابات والوفيات، مضيفا أن الوقت الحالي يشهد بالفعل تزايد في أعداد الإصابات.وأصدرت الحكومة عدة تحذيرات العام الماضي، لمنع تزايد الأعداد في شهر رمضان، إلا أن زحمة رمضان تسببت في تصاعد الأعداد، وهو ما يحتاج وعي كبير من جانب المواطنين حتى لا يتكرر هذا السيناريو مرة أخرى العام الحالي.