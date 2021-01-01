اتحاد الكرة يرفض فكرة إلغاء الدورى.. تفاصيل



اتحاد الكرة المصري اتحاد الكرة المصري

تمسكت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد باستكمال بطولة الدورى الممتاز.



وشددت على رفض فكرة إلغاء المسابقة المحلية كما تردد فى الآونة الأخيرة عبر بعض مسؤولى أندية الدورى المحلي.



واستندت الجبلاية فى التمسك باستمرار البطولة المحلية إلى أن اتحاد الكرة يبذل جهدا للانتهاء من الاشتراطات التى تعهدت بها الشركة الإسبانية المسئولة عن ملف تقنية الفيديو المعروفة ب var خلال الفترة المقبلة.

قد يعجبك أيضا...

كما أكدت الجبلاية حرصها على الانتهاء من منح حكام جدد رخصة تقنية الفيديو تمهيدا للاستعانة بخدماتهم فى مباريات البطولات المحلية.ورفضت فى وقت سابق أندية الدورى الممتاز مناقشة فكرة إلغاء بطولة الدوري الممتاز خلال اجتماع الاربعاء المقبل فى مقر اتحاد الكرة بالجزيرة.وتمسك مسئولو أندية المسابقة المحلية وعلى رأسها إنبي والمقاولون العرب باستمرار البطولة، رافضين بأى شكل من الأشكال إلغاءها.كان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد دعا أندية القسم الأول لاجتماع في الواحدة ظهر الأربعاء المقبل، وذلك لتبادل الرأي حول سبل تخفيف ضغط المباريات على الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، خاصة التي تمثل الكرة المصرية في البطولات الخارجية والتي ظهر على آداء لاعبيها الإجهاد تبعا لذلك، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الأمور تهم الأندية.الاتحاد المصري أعلن عبر الموقع الرسمي أنه يضع مصلحة الكرة المصرية ومنتخباتهم الوطنية وأنديتها ومسابقاتها المحلية في عين الاعتبار في ظل موسم أجبرت ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم كل الأطراف أن تعيش ظرفًا استثنائيًا من انتهاء الموسم الماضي في وقت متأخر جدًا وانطلاق الموسم الجديد في شهر ديسمبر الماضي بعد أيام من ختام الموسم المنقضي، وذلك لأول مرة في تاريخ الدوري المصري.وأشار فى بيانه إلى أنه نظرًا لأن الارتباطات الدولية للمنتخبات الوطنية على المستويين الأول والأولمبي سارية، فإن ذلك كله يضعنا أمام مسئولية كبيرة يجب الترابط معها للحفاظ على مقدرات الكرة المصرية محليا وخارجيا وبشكل يضمن مصالح كل أطرافها ويرضي طموحات جماهيرها.ويستعرض "صدى البلد" ملامح اجتماع اتحاد الكرة وأندية الدورى الممتاز الأربعاء المقبل.استمرار الدورياجتماع اتحاد الكرة مع الأندية سوف يبحث مواجهة ضغط المباريات فى قادم الأيام والتشديد على استمرارية منافسات الدوري الممتاز بشكل طبيعى وفقا للجدول الذى تم الإعلان عنه بعد الحصول على الموافقات الأمنية.لا لإلغاء المسابقة المحليةترفض اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد مواجهة تلاحم المباريات فى البطولات المحلية باللجوء إلى فكرة إلغاء الدوري أو اللجوء إلى حلول قصيرة الأجل من شأنها ضرب استقرار المسابقة المحلية.الأهلي والزمالك أفريقيايسعى اتحاد الكرة إلى الاستماع لوجهة نظر مسئولي قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك، وذلك بعد النتائج المتذبذبة في دورى أبطال أفريقيا جراء تعرض لاعبي كلا الفريقين إلى الإرهاق وتلاحم الموسمين في ظل المشاركات المحلية والأفريقية والعالمية.تأثر منتخب مصراتحاد الكرة سوف بالتعرض إلى ملف إرهاق الأندية وتلاحم الموسم الذي بدوره يؤثر بشكل مباشر على المنتخبين الأول والأولمبي فى ظل إمكانية تعرض القوام الأساسي فى المنتخبات بمختلف مسمياتها إلى الإرهاق والإصابات.مقترحات الأنديةاتحاد الكرة يرتكز فى اجتماعه مع أندية الدورى الممتاز إلى الاستماع لاقتراحات الأندية بشأن مواجهة ضغط المباريات وفى حال توافقها مع رؤية مسئولى الجبلاية سوف يتم العمل على تطبيقها.