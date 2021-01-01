نشر رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حذر خلالها دول الخليج من المتغيرات الناجمة عن المواجهة الأمريكية مع كل من روسيا والصين، وداعيا إياها لاتخاذ أقصى الاستعدادات.
وقال بن جاسم:"تركز الإدارة الأمريكية الجديدة جهودها لإبطاء نمو الاقتصاد والتكنولوجيا الصينية، فهي تدرك أن التنين الصيني سيتجاوز في سنوات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة أمريكا، ليحتل الاقتصاد الصيني المرتبة الأولى في العالم".
وأضاف:"مع أنني أظن أن روسيا لا توازي في اعتبارات أمريكا أهمية الصين خصمًا ومنافسًا وخاصة من الناحية الاقتصادية وما يترتب عليها من تبعات".
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التعليقات على رئيس وزراء قطر السابق يحذر دول الخليج من خطر قادم.. تفاصيل
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