البورصة المصرية تتراجع بنسبة 0.64% خلال أسبوع.. ورأس المال السوقي يفقد 1.3 مليار جنيه

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البورصة المصرية تتراجع بنسبة 0.64% خلال أسبوع.. ورأس المال السوقي يفقد 1.3 مليار جنيه

سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداء متباين خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية “إيجى إكس 30” بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 11261.35 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان”، بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 2212.85 نقطة.

كما ارتفع مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنحو 0.77% مغلقًا عند مستوى 3223.36 نقطة.

وعلى صعيد رأس المال السوقي، تراجع بنحو 1.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 688.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%.

وارتفع إجمالي قيمة التداول إلى 32.1 مليار جنيه بكمية تداول نحو 3.116 مليار ورقة منفذة على 206 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 17.6 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 3.346 مليار ورقة منفذة عبر 239 ألف عملية

المصدر: اموال الغد

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