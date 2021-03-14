سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداء متباين خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية “إيجى إكس 30” بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 11261.35 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان”، بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 2212.85 نقطة.
كما ارتفع مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنحو 0.77% مغلقًا عند مستوى 3223.36 نقطة.
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التعليقات على البورصة المصرية تتراجع بنسبة 0.64% خلال أسبوع.. ورأس المال السوقي يفقد 1.3 مليار جنيه
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