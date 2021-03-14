سعر الدولار اليوم الأحد 14-3-2021 أمام الجنيه بالبنوك المصرية

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سعر الدولار اليوم الأحد 14-3-2021 أمام الجنيه بالبنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 14-3-2021، أمام الجنيه المصرى فى التعاملات الصباحية بالبنوك، وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند سعر 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف ثباتا عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وعلى صعيد اخر، تجاوزت بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، أمس السبت مستوى قياسيا بلغ 60 ألف دولار، وسجلت بتكوين ارتفاعا حادا هذا العام، متفوقة بشكل كبير على فئات الأصول التقليدية، ويرجع ذلك جزئيا إلى قبولها على نطاق أوسع كأحد أشكال الدفع.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

المصدر: اليوم السابع

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