سعر الدولار اليوم الأحد 14-3-2021 أمام الجنيه بالبنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 14-3-2021، أمام الجنيه المصرى فى التعاملات الصباحية بالبنوك، وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند سعر 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف ثباتا عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
وعلى صعيد اخر، تجاوزت بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، أمس السبت مستوى قياسيا بلغ 60 ألف دولار، وسجلت بتكوين ارتفاعا حادا هذا العام، متفوقة بشكل كبير على فئات الأصول التقليدية، ويرجع ذلك جزئيا إلى قبولها على نطاق أوسع كأحد أشكال الدفع.
وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:
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