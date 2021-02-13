فورد إف 150 الكهربائية تظهر أثناء اختبارها بالشكل الإنتاجي لأول مرة

المربع نت – ظهرت فورد F-150 الكهربائية الجديدة كلياً أثناء اختبارها بالجسد الإنتاجي لأول مرة.. مع العلم أن جميع الصور التجسسية والفيديوهات التشويقية السابقة استخدمت جسد F-150 القياسية بمولد كهربائي.
التمويهات تخفي التصميم الخارجي بشكل جيد، ولكن يمكن التعرف على البيك أب كـ F-150 بدون اختلافات جذرية عن النسخ القياسية بمحركات الاحتراق الداخلي.
من الغالب حصول البيك أب على شبك أمامي حصري وشريط أمامي LED ضوئي بعرض المقدمة بالكامل ضمن لمسات أخرى فريدة.
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