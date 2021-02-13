عرض من سوبارو على طبقة نانو سيراميك التي تحمي سيارتك بشكل أكبر

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عرض من سوبارو على طبقة نانو سيراميك التي تحمي سيارتك بشكل أكبر

مع بداية شهر مارس الحالي أعلنت سوبارو مصر (أبو غالي موتورز) من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك عن عرض صيانة جديد لسيارات عملائها، وهو عرض خاص بطبقة طلاء نانو سيراميك التي تحمي سيارتك من عدة عوامل، والتي ذكرتها الشركة كالتالي:

- فضلات الطيور.

- أشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية.

- تساقط أوراق الشجر والنباتات.

- الأتربة والغبار المتصاعدة من تشغيل المصانع.

- الأمطار الحمضية.

- تقلبات الطقس.
وتبلغ تكلفة تغطية سيارتك من سوبارو بهذه الطبقة 6000 جنيه فقط، وتحمي هذه الطبقة سيارتك وتمنع تغير ألوان السيارة كما تسهل أيضا من عملية تنظيفها.

وللراغبين في التمتع بهذا العرض يمكنهم الاتصال على رقم 19570 لمعرفة مزيد من المعلومات عن هذا العرض أو لحجز ميعاد للحصول على هذه الطبقة الخاصة جدا بسيارتك.

المصدر: التوكيل

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