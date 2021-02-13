شاهد: 5 نجوم لرينو أركانا 2021 في اختبارات الأمان الأوروبية

آخر الأخبارأخبار السيارات › شاهد: 5 نجوم لرينو أركانا 2021 في اختبارات الأمان الأوروبية

صورة الخبر: شاهد: 5 نجوم لرينو أركانا 2021 في اختبارات الأمان الأوروبية
شاهد: 5 نجوم لرينو أركانا 2021 في اختبارات الأمان الأوروبية

خلال الفترة الماضية اختبر برنامج تقييم السيارات الجديدة NCAP في أوروبا عدد من السيارات الجديدة، وضمن هذه الاختبارات استطاع الجيل الأول الجديد من رينو أركانا بفئة سيارات SUV وكروس أوفر أن يحصل على 5 نجوم بهذه الاختبارات الخاصة بالبرنامج، وذلك بعد أن قدمت السيارة أداء جيد جدا وحصلت على نسب أمان عالية في هذه الاختبارات.

ونشر البرنامج نتائج اختبار هذه السيارة، والتي كانت كالتالي:

- 96% حماية للركاب البالغين

- 83% حماية للركاب الأطفال

- 75% حماية للمارة على الطريق

- 74% وسائل أمان مساعدة للسائق

جدير بالذكر أن الموقع أكد أن هذا الفيديو يضم لقطات لموديلات 2019 و2021 من هذه السيارة من رينو، وذلك لكونهما من نفس الجيل الأول للسيارة التي بدأ انتاجها في 2019، وكانت النسختين مزودتين بوسائد هوائية أمامية وجانبية لحماية رأس وصدر كلا من السائق والراكب الأمامي، وأيضا وسائد هوائية جانبية لحماية رأس ركاب المقعد الخلفي، كما ضمت كلا السيارتين أنظمة أمان متعددة ووسائل مساعدة للسائق ساعدت في حصولها على هذا التقييم العالي باختبارات البرنامج الأوروبي.

المصدر: التوكيل

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شاهد: 5 نجوم لرينو أركانا 2021 في اختبارات الأمان الأوروبية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
71281

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager