

شاهد: 5 نجوم لرينو أركانا 2021 في اختبارات الأمان الأوروبية شاهد: 5 نجوم لرينو أركانا 2021 في اختبارات الأمان الأوروبية

خلال الفترة الماضية اختبر برنامج تقييم السيارات الجديدة NCAP في أوروبا عدد من السيارات الجديدة، وضمن هذه الاختبارات استطاع الجيل الأول الجديد من رينو أركانا بفئة سيارات SUV وكروس أوفر أن يحصل على 5 نجوم بهذه الاختبارات الخاصة بالبرنامج، وذلك بعد أن قدمت السيارة أداء جيد جدا وحصلت على نسب أمان عالية في هذه الاختبارات.



ونشر البرنامج نتائج اختبار هذه السيارة، والتي كانت كالتالي:



- 96% حماية للركاب البالغين

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- 83% حماية للركاب الأطفال- 75% حماية للمارة على الطريق- 74% وسائل أمان مساعدة للسائقجدير بالذكر أن الموقع أكد أن هذا الفيديو يضم لقطات لموديلات 2019 و2021 من هذه السيارة من رينو، وذلك لكونهما من نفس الجيل الأول للسيارة التي بدأ انتاجها في 2019، وكانت النسختين مزودتين بوسائد هوائية أمامية وجانبية لحماية رأس وصدر كلا من السائق والراكب الأمامي، وأيضا وسائد هوائية جانبية لحماية رأس ركاب المقعد الخلفي، كما ضمت كلا السيارتين أنظمة أمان متعددة ووسائل مساعدة للسائق ساعدت في حصولها على هذا التقييم العالي باختبارات البرنامج الأوروبي.