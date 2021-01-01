طبيب يتحدث عن الفيروس الذي أصاب 95 % من الناس ويؤدي للسرطان

آخر الأخباراخبار منوعة › طبيب يتحدث عن الفيروس الذي أصاب 95 % من الناس ويؤدي للسرطان

صورة الخبر: طبيب يتحدث عن الفيروس الذي أصاب 95 % من الناس ويؤدي للسرطان
طبيب يتحدث عن الفيروس الذي أصاب 95 % من الناس ويؤدي للسرطان

تحدث الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف عن فيروس إبشتاين بار، الذي أصاب 95% من الناس، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.

وأضاف الأخصائي أن معظمهم يصابون في مرحلة الطفولة. وفي هذه الحالة، تظهر العدوى في أغلب الأحيان في وقت لاحق، نتيجة الضعف التدريجي لجهاز المناعة.

وأكد مياسنيكوف أنه "عندما ينشط، فإنه يسبب أمراضا خطيرة مثل الأورام اللمفاوية، وسرطان الدم، وسرطان الرأس والعنق، ويلعب دورًا في تطور التصلب المتعدد".
ووفقا له، في كثير من الأحيان قد لا يظهر الفيروس على الإطلاق. ونصح ألكسندر مياسنيكوف بمساعدة الجسم في الحفاظ على مستوى المناعة، حيث من الضروري الالتزام بنمط حياة صحي، وكذلك تقليل التوتر.

المصدر: سبوتنيك

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طبيب يتحدث عن الفيروس الذي أصاب 95 % من الناس ويؤدي للسرطان

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
32359

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager