عالم فيزياء فلكية يتحدث عن وهم خطير يعيشه إيلون موسك

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عالم فيزياء فلكية يتحدث عن وهم خطير يعيشه إيلون موسك

انتقد عالم الفيزياء الفلكية البريطاني مارتن ريس في كلمته خلال القمة العالمية للحكومات في دبي مؤسس "سبيس إكس" إليون موسك، الذي يخطط لإرسال مليون شخص إلى المريخ بحلول عام 2050.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن ريس قوله: "فكرة موسك هي وهم خطير. العيش على المريخ ليس أفضل من العيش في القطب الجنوبي أو على قمة إيفرست".

من جهته أشار عالم الفيزياء الفلكية الأمريكي نيل ديغراس تايسون إلى أنه "من أجل حياة مريحة على المريخ، سيتعين على الناس تحويله إلى أرض".

وأضاف: "إعادة التوطين في كوكب آخر من أجل الإنقاذ من كارثة محتملة على الأرض تبدو الآن غير واقعية".

وتابع: "في الظروف الحالية، يسهل على البشرية منع الكارثة ذاتها، بدلا من تهيئة ظروف مقبولة على المريخ"، داعيا إلى دعم الشباب الذين يشكل الفضاء مصدر إلهام لهم.

وصرح موسك في وقت سابق، أنه "سيرسل مليون شخص إلى المريخ بحلول عام 2050".

وتعمل شركة "سبيس إكس" أيضا على تطوير نظام يسمح بنقل الأقمار الصناعية والأطقم والبضائع إلى المريخ.

المصدر: روسيا اليوم

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