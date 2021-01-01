انتقد عالم الفيزياء الفلكية البريطاني مارتن ريس في كلمته خلال القمة العالمية للحكومات في دبي مؤسس "سبيس إكس" إليون موسك، الذي يخطط لإرسال مليون شخص إلى المريخ بحلول عام 2050.
ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن ريس قوله: "فكرة موسك هي وهم خطير. العيش على المريخ ليس أفضل من العيش في القطب الجنوبي أو على قمة إيفرست".
من جهته أشار عالم الفيزياء الفلكية الأمريكي نيل ديغراس تايسون إلى أنه "من أجل حياة مريحة على المريخ، سيتعين على الناس تحويله إلى أرض".
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التعليقات على عالم فيزياء فلكية يتحدث عن وهم خطير يعيشه إيلون موسك
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