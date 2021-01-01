

7 نصائح لمرضى الكلى للسيطرة على مشكلتهم الصحية 7 نصائح لمرضى الكلى للسيطرة على مشكلتهم الصحية

يصيب مرض الكلى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم ويُعرف باسم "القاتل الصامت"، في كثير من الأحيان لا تظهر عليه أي أعراض في المراحل الأولية ولا يتم اكتشاف الاضطراب حتى يصل إلى مرحلة متقدمة يجب على الشخص الذي يعاني من أمراض الكلى أو الخضوع لعملية زرع توخي مزيد من الحذر لتجنب إجهاد إضافي للكلى.



ووفقًا لتقرير لموقع time now news ، فيما يلي بعض النصائح حول الإدارة الصحية للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى.



7 نصائح للإدارة الصحية لمرضى الكلى



الترطيب مهم ولكن كن حذرًا

يلعب الماء دورًا رئيسيًا في طرد السموم من الجسم وينصح الأشخاص الأصحاء بشرب حوالي 8-10 أكواب من الماء يوميًا ومع ذلك، بالنسبة لمرضى الكلى، فإن الكثير من الماء أو السوائل يضع ضغطًا مفرطًا على الكلى ويمكن أن يجعل غسيل الكلى مؤلمًا، ويؤدي إلى احتباس الماء، وتراكم السوائل في الرئتين، وارتفاع ضغط الدم، ومشاكل في القلب لا يشمل تناول السوائل الماء فحسب، بل يشمل أيضًا عصائر الفاكهة والحليب والشاي والقهوة والفواكه والخضروات الغنية بالمياه، من الناحية المثالية ، يجب أن يكون البول الصحي أصفر باهتًا أو عديم اللون بينما يشير اللون الأصفر الداكن إلى الجفاف يجب على مرضى غسيل الكلى أن يستهلكوا فقط الكمية التي ينصح بها الطبيب.

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راقب نظامك الغذائيالنظام الغذائي هو عامل رئيسي في إدارة اضطرابات الكلى عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح ، يصبح من الصعب على الجسم إزالة السموم والمغذيات الزائدة والفضلات في مثل هؤلاء المرضى، لا يمكن هضم كل شيء بشكل صحيح وإخراج الجسم بسهولة.تجنب الأطعمة الغنية بالصوديومتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم مثل الرقائق والأطعمة المقلية والبسكويت والمكسرات المملحة والمخللات والنقانق وأنواع معينة من اللحوم وما إلى ذلك، يؤدي تناول الصوديوم المفرط إلى زيادة ضغط الدم والضغط على الكلى، ما قد يؤدي إلى مزيد من المضاعفات الصحية يميل الجسم إلى الاحتفاظ بالمياه عندما تكون مستويات الصوديوم مرتفعة، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل صعوبة التنفس وتراكم السوائل وتورم القدمين.قلل من تناول الأطعمة التي تحتوي على الفوسفورلا يستطيع الأشخاص المصابون بأمراض الكلى معالجة الفوسفور بسهولة ولكن نظرًا لأن معظم المواد الغذائية تحتوي على هذا المعدن، قد لا يكون من الممكن تجنبه تمامًا عندما يكون مستوى الفسفور مرتفعًا، يحاول الجسم امتصاص الكالسيوم من العظام لتحقيق التوازن هذا له تأثير مباشر على العظام ويؤدي إلى ضعف العظام وزيادة التعرض للكسور يمكن لمرضى الكلى تجنب أو الحد من استهلاك المواد الغذائية مثل الموز والحليب واللحوم والجوافة وغيرها التي تحتوي على نسبة عالية من الفوسفور.تقييد استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوملا يستطيع المرضى الذين يعانون من ضعف الكلى إزالة البوتاسيوم الزائد بشكل كافٍ ومع مرور الوقت يمكن أن يؤدي ذلك إلى التراكم، يمكن أن يؤدي البوتاسيوم الزائد إلى فشل القلب يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم مثل جوز الهند ومياهه والبطاطس والبطاطا الحلوة والسبانخ وأوراق الكزبرة والشوكولاتة والقهوة سريعة التحضير وما إلى ذلك.راقب مستويات البروتينتحتوي الأطعمة الغنية بالبروتين على كمية عالية من البيورينات التي تزيد من إنتاج حمض البوليك في الجسم وهذا بدوره يؤدي إلى حصوات حمض البوليك التي تسبب تلف الكلى. ومن ثم فمن الأهمية بمكان إجراء فحص منتظم لمستويات البروتين واتباع نظام غذائي لا يحتوي على الكثير من البروتينات.حافظ على لياقتك البدنيةيتعرض مرضى الكلى لخطر زيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم واضطرابات القلب يُنصح بالنشاط البدني المنتظم والخفيف مثل المشي السريع والركض والقفز والسباحة وركوب الدراجات وما إلى ذلك للحفاظ على صحة الكلى والحفاظ على الأمراض المشتركة المحتملة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، يمكن أن تؤدي التمارين الرياضية المناسبة والمنتظمة إلى عكس الضرر.