للأطفال.. 5 فواكه تقضي على الأنيميا

آخر الأخباراخبار منوعة › للأطفال.. 5 فواكه تقضي على الأنيميا

صورة الخبر: للأطفال.. 5 فواكه تقضي على الأنيميا
للأطفال.. 5 فواكه تقضي على الأنيميا

مرض الأنيميا هو "نقص الحديد" بالجسم و لتعزيز إنتاج الهيموجلوبين بالدم، ويمكن الحصول عليه بشكل طبيعي من مصادر طبيعية مثل الفاكهة.

وأكدت العديد من الدرسات، أنه يمكن أن نعوض نقص الحديد في جسم الأطفال بكثرة تناوله بهذه الفواكه يوميا للقضاء على ال|أنيميا.

1- الرمان

وهو على رأس الفواكه حيث إنه غني بالحديد بنسبة مرتفعة جدا ومنه أفضل الفواكه لعلاج فقر الدم.

2- الخوخ

هو غني بالحديد وتعد أفضل الفاكهة لعلاج فقر الدم، ومن الممكن دمج الخوخ مع وجبة الإفطار اليومية من أجل منع فقر الدم.

3-التفاح
عند اكل تفاحة يوميا تساعد فى التخلص من فقر الدم لأنه يحتوى على فيتامين سى، الذى يساعد الجسم على امتصاص الحديد.

4- المشمش

يساعد المشمش على زيادة مستويات الحديد فى الجسم.

5- الموز

هو غنى بحمض الفوليك المهم لبناء وصيانة الخلايا الجديدة فى الجسم، كما أنه يساعد على علاج فقر الدم، ويعد واحدًا من الفاكهة التى تساعد على زيادة عدد خلايا الدم.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على للأطفال.. 5 فواكه تقضي على الأنيميا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
54689

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager