

للأطفال.. 5 فواكه تقضي على الأنيميا للأطفال.. 5 فواكه تقضي على الأنيميا

مرض الأنيميا هو "نقص الحديد" بالجسم و لتعزيز إنتاج الهيموجلوبين بالدم، ويمكن الحصول عليه بشكل طبيعي من مصادر طبيعية مثل الفاكهة.



وأكدت العديد من الدرسات، أنه يمكن أن نعوض نقص الحديد في جسم الأطفال بكثرة تناوله بهذه الفواكه يوميا للقضاء على ال|أنيميا.



1- الرمان

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وهو على رأس الفواكه حيث إنه غني بالحديد بنسبة مرتفعة جدا ومنه أفضل الفواكه لعلاج فقر الدم.2- الخوخهو غني بالحديد وتعد أفضل الفاكهة لعلاج فقر الدم، ومن الممكن دمج الخوخ مع وجبة الإفطار اليومية من أجل منع فقر الدم.3-التفاحعند اكل تفاحة يوميا تساعد فى التخلص من فقر الدم لأنه يحتوى على فيتامين سى، الذى يساعد الجسم على امتصاص الحديد.4- المشمشيساعد المشمش على زيادة مستويات الحديد فى الجسم.5- الموزهو غنى بحمض الفوليك المهم لبناء وصيانة الخلايا الجديدة فى الجسم، كما أنه يساعد على علاج فقر الدم، ويعد واحدًا من الفاكهة التى تساعد على زيادة عدد خلايا الدم.