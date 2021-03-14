

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم 14 مارس أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم 14 مارس

شهدت أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور، اليوم الأحد ١٤ مارس2021، حالة من الثبات في الأسعار.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» الأسعار، يتراوح البرتقال السكري ٣ و٤.٥٠ جنيهات،والبرتقال بلدي ٢.٥٠و٤.٥٠ جنيهًا والبرتقال أبو سرة ٤ و٦.٥٠ جنيهات وتين برشومي ما بين 6 و9 جنيهات للكيلو واليوسفي بـ ٣.٥٠إلى ٦.٥٠جنيهات للكيلو والجوافة من ٤الي ٨جنيهات وفراولة٤ إلي ٦ جنيهات.



ووصل سعر التفاح المصري بين 10 إلى 16 جنيهًا، والتفاح الإيطالي ما بين 17 و23 جنيهًا، والكنتالوب بين 5 و6 جنيهات، والبطيخ من 4 إلى 6 كيلوجرامات بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيهًا.