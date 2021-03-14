

سعر الذهب اليوم الأحد في السعودية 14-3-2021 سعر الذهب اليوم الأحد في السعودية 14-3-2021

شهدت أسعار الذهب فى السعودية استقراراً فى الأسعار خلال تعاملات اليوم الأحد 14-3-2021، مثلما الحال أمس السبت بعد تقلبات سعرية أمس الأول الجمعة، مع صعود المعدن النفيس عالميا.



واستفاد المعدن الأصفر من تراجع طفيف للدولار وضعف في أسواق الأسهم من الضغط الناجم عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وشهدت أسعار الذهب اليوم استقرار حتى الان فى الأسعار خلال التعاملات فى السعودية.



سعر الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-3-2021

استقرت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية خلال تعاملات اليوم وكانت أسعار الذهب اليوم كما يلي:

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سعر جرام الذهب عيار 24208.22 ريال سعودي55.52 دولار أمريكيسعر جرام الذهب عيار 22190.87 ريال سعودي50.9 دولار أمريكيسعر جرام الذهب عيار 21182.19 ريال سعودي48.58 دولار أمريكيسعر جرام الذهب عيار 18156.16 ريال سعودي41.64 دولار أمريكيسعر جرام الذهب عيار 14121.46 ريال سعودي32.39 دولار أمريكيسعر أونصة الذهب بيع6,476.25 ريال سعودي1,727.00 دولار أمريكيسعر أونصة الذهب شراء6,480.00 ريال سعودي1,728.00 دولار أمريكيسعر كيلو الذهب عيار 24208,216.79 ريال سعودي55,524.48 دولار أمريكيسعر جنية الذهب 8 جعيار 211,457.52 ريال سعودي388.67 دولار أمريكيسعر جنية الذهب 8 عيار 221,526.92 ريال سعودي407.18 دولار أمريكيسعر جنية الذهب 8 عيار 241,665.73 ريال سعودي444.2 دولار أمريكيسبيكة الذهب عيار 24 أوقية6,476.25 ريال سعودي1,727.00 دولار أمريكيسعر سبيكة الذهب 5 أوقية32,381.25 ريال سعودي8,635.00 دولار أمريكيسعر سبيكة الذهب 10 أوقية64,762.50 ريال سعودي17,270.00 دولار أمريكي