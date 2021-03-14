سعر الذهب اليوم الأحد في السعودية 14-3-2021
شهدت أسعار الذهب فى السعودية استقراراً فى الأسعار خلال تعاملات اليوم الأحد 14-3-2021، مثلما الحال أمس السبت بعد تقلبات سعرية أمس الأول الجمعة، مع صعود المعدن النفيس عالميا.
واستفاد المعدن الأصفر من تراجع طفيف للدولار وضعف في أسواق الأسهم من الضغط الناجم عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وشهدت أسعار الذهب اليوم استقرار حتى الان فى الأسعار خلال التعاملات فى السعودية.
سعر الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-3-2021
استقرت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية خلال تعاملات اليوم وكانت أسعار الذهب اليوم كما يلي:
سعر جرام الذهب عيار 24
208.22 ريال سعودي
55.52 دولار أمريكي
سعر جرام الذهب عيار 22
190.87 ريال سعودي
50.9 دولار أمريكي
سعر جرام الذهب عيار 21
182.19 ريال سعودي
48.58 دولار أمريكي
سعر جرام الذهب عيار 18
156.16 ريال سعودي
41.64 دولار أمريكي
سعر جرام الذهب عيار 14
121.46 ريال سعودي
32.39 دولار أمريكي
سعر أونصة الذهب بيع
6,476.25 ريال سعودي
1,727.00 دولار أمريكي
سعر أونصة الذهب شراء
6,480.00 ريال سعودي
1,728.00 دولار أمريكي
سعر كيلو الذهب عيار 24
208,216.79 ريال سعودي
55,524.48 دولار أمريكي
سعر جنية الذهب 8 جعيار 21
1,457.52 ريال سعودي
388.67 دولار أمريكي
سعر جنية الذهب 8 عيار 22
1,526.92 ريال سعودي
407.18 دولار أمريكي
سعر جنية الذهب 8 عيار 24
1,665.73 ريال سعودي
444.2 دولار أمريكي
سبيكة الذهب عيار 24 أوقية
6,476.25 ريال سعودي
1,727.00 دولار أمريكي
سعر سبيكة الذهب 5 أوقية
32,381.25 ريال سعودي
8,635.00 دولار أمريكي
سعر سبيكة الذهب 10 أوقية
64,762.50 ريال سعودي
17,270.00 دولار أمريكي
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