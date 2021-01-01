يصيب الكثير من الأشخاص بسرطان الغدد اللمفاوية، مما يجعل البعض يتخوف كثيرا،ليتسائل عن سرطان الغدد الليمفاوية وأى فئة يصيب.
سرطان الغدد الليمفاوية هو سرطان يصيب الجهاز اللمفاوي، و يتطور في الخلايا الليمفاوية ، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء.
وتساعد هذه الخلايا في محاربة الأمراض في الجسم وتلعب دورًا أساسيًا في دفاعات الجسم المناعية.
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التعليقات على يدمر الكبد وينتشر في الرئتين .. ما هو سرطان الغدد اللمفاوية وأي فئة يصيب
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