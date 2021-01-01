يدمر الكبد وينتشر في الرئتين .. ما هو سرطان الغدد اللمفاوية وأي فئة يصيب



سرطان الغدد اللمفاوية سرطان الغدد اللمفاوية

يصيب الكثير من الأشخاص بسرطان الغدد اللمفاوية، مما يجعل البعض يتخوف كثيرا،ليتسائل عن سرطان الغدد الليمفاوية وأى فئة يصيب.



سرطان الغدد الليمفاوية هو سرطان يصيب الجهاز اللمفاوي، و يتطور في الخلايا الليمفاوية ، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء.



وتساعد هذه الخلايا في محاربة الأمراض في الجسم وتلعب دورًا أساسيًا في دفاعات الجسم المناعية.

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نظرًا لوجود هذا النوع من السرطان في الجهاز الليمفاوي ، يمكن أن ينتشر بسرعة أو ينتشر إلى الأنسجة والأعضاء المختلفة في جميع أنحاء الجسم.غالبًا ما ينتشر سرطان الغدد الليمفاوية إلى الكبد أو نخاع العظام أو الرئتين.