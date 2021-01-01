اعتاد البعض على تناول المشروبات الغازية سواء خلال ساعات النهار أو عقب تناول الطعام اعتقادا منهم أن هذا يساعد في تحسين الهضم ويعود بالفائدة على الجسم، هذا بالإضافة إلى مذاقها الشهى، لكن ما حقيقة تأثيرها على الصحة؟
يقول الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، إن المشروبات الغازية من أكثر الأشياء التى اتفق العلماء والأطباء على خطورتها على الصحة، حيث ثبت وجود العديد من الأضرار الصحية حال تناولها، خاصة عندما تتحول إلى عادة أو سلوك متكرر للفرد.
وأوضح الدكتور مروان سالم، فى لقاء خاص لـ موقع "صدى البلد" الإخباري، أن المشروبات الغازية تسبب ارتفاعا شديدا فى نسبة السكر فى الجسم كما أنها تتسبب فى ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن وغيرها العديد من المشكلات الصحية.
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التعليقات على شاهد.. المشروبات الغازية تزيد فرص إصابتك بهذا المرض المزمن
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