شاهد.. المشروبات الغازية تزيد فرص إصابتك بهذا المرض المزمن

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صورة الخبر: المشروبات الغازية
المشروبات الغازية

اعتاد البعض على تناول المشروبات الغازية سواء خلال ساعات النهار أو عقب تناول الطعام اعتقادا منهم أن هذا يساعد في تحسين الهضم ويعود بالفائدة على الجسم، هذا بالإضافة إلى مذاقها الشهى، لكن ما حقيقة تأثيرها على الصحة؟

يقول الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، إن المشروبات الغازية من أكثر الأشياء التى اتفق العلماء والأطباء على خطورتها على الصحة، حيث ثبت وجود العديد من الأضرار الصحية حال تناولها، خاصة عندما تتحول إلى عادة أو سلوك متكرر للفرد.

وأوضح الدكتور مروان سالم، فى لقاء خاص لـ موقع "صدى البلد" الإخباري، أن المشروبات الغازية تسبب ارتفاعا شديدا فى نسبة السكر فى الجسم كما أنها تتسبب فى ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن وغيرها العديد من المشكلات الصحية.

ووجه تحذيرا شديدا من تناول المشروبات الغازية لمن لديهم تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكرى، وجميع المهددين بالإصابة به نتيجة توافر العوامل المسببة له أو ظهرت لديهم العلامات الأولية لمرض السكر "مقدمات السكرى"، وذلك لأن المشروبات الغازية تحتوى على جرعة سكر قوية جدا.

ونصح مرضى السمنة وكبار السن بشكل خاص بإجراء تحليل السكر التراكمى للاطمئنان على حالتهم الصحية واكتشاف مقدمات الإصابة بالسكرى أو الارتفاع فيه وعلاجه سريعا قبل أن يتطور، وتحليل السكر التراكمي يوضح موقف الإنسان من السكر خلال آخر 3 أشهر، موضحا أن النسبة الجيدة هى 5 ونصف فإذا كانت أعلى فلا بد من متابعة الطبيب وإجراء تغير فى النمط الغذائي.

المصدر: elbalad

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