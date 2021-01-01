دون علاج.. أسرع الطرق الطبيعية للتخلص من تقرحات الفم



تقرحات الفم تقرحات الفم

تقرحات الفم تظهر غالبًا داخل الخدين أو الشفتين، ويرجع ظهور تقرحات الفم غالبا إلى عدد من الأسباب مثل الإمساك والتغيرات الهرمونية والحموضة ونقص فيتامين ب أو ج والحديد والمواد المغذية الأخرى.



وقد يكون السبب الأكثر شيوعًا لقرحة الفم هو الإمساك أو اضطرابات أخرى في المعدة، ووفقًا لما قدمه موقع food.ndtv نعرض عليكم افضل طرق العلاج الطبيعية للتخلص من قرح الفم..



1. العسل

يعمل العسل بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا، ويحتفظ العسل بالرطوبة ويمنع جفاف الفم، كما أنه يسرع عملية نمو الأنسجة الجديدة، ويمكنك أيضًا مزج القليل من الكركم مع العسل ، فهو يساعد في الشفاء بشكل اسرع.

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2. زيت جوز الهندزيت جوز الهند له خصائص التهابية طبيعية، تمضمض بالقليل في فمك ثم ابصقه، افعل ذلك عدة مرات في اليوم ، فهو يساعد في تقليل التورم وتسكين الألم.3. عصير الصبارضع بعض عصير الصبار عدة مرات في اليوم للحصول على الراحة، ويحتوي الصبار أيضًا على خصائص طبيعية مضادة للالتهابات ومن المعروف أن شرب عصير الصبار يعالج حتى قرحة المعدة، ويوفر الراحة عن طريق شفاء بطانة المعدة وتقليل الإفرازات الحمضية.