دون علاج.. أسرع الطرق الطبيعية للتخلص من تقرحات الفم

تقرحات الفم تظهر غالبًا داخل الخدين أو الشفتين، ويرجع ظهور تقرحات الفم غالبا إلى عدد من الأسباب مثل الإمساك والتغيرات الهرمونية والحموضة ونقص فيتامين ب أو ج والحديد والمواد المغذية الأخرى.
وقد يكون السبب الأكثر شيوعًا لقرحة الفم هو الإمساك أو اضطرابات أخرى في المعدة، ووفقًا لما قدمه موقع food.ndtv نعرض عليكم افضل طرق العلاج الطبيعية للتخلص من قرح الفم..
1. العسل
يعمل العسل بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا، ويحتفظ العسل بالرطوبة ويمنع جفاف الفم، كما أنه يسرع عملية نمو الأنسجة الجديدة، ويمكنك أيضًا مزج القليل من الكركم مع العسل ، فهو يساعد في الشفاء بشكل اسرع.
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