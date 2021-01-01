تعرف على فوائد علاج العسل للسعال

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ الفوائد الصحية لتناول العسل لعلاج السعال.
العسل لعلاج السعال :
في دراسة جديدة تبين فائدة العسل في الحد من السعال وعلاج تهيج الحلق
١- يعتبر العسل أحد البدائل الطبيعية للأدوية لعلاج نزلات البرد ومضاد للبكتيريا والفيروسات
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