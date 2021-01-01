تعرف على فوائد علاج العسل للسعال



علاج العسل للسعال علاج العسل للسعال

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ الفوائد الصحية لتناول العسل لعلاج السعال.



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العسل لعلاج السعال :

في دراسة جديدة تبين فائدة العسل في الحد من السعال وعلاج تهيج الحلق



١- يعتبر العسل أحد البدائل الطبيعية للأدوية لعلاج نزلات البرد ومضاد للبكتيريا والفيروسات

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٢- يحتوي العسل على مضادات أكسدة لها نشاط مضاد للميكروبات ومضاد للالتهابات٣- ممكن تناول ملعقة عسل صباحا ..ممكن خلط ملعقة العسل مع كوب من الزنجبيل الساخن او اليانسون الساخن او غيرهم من المشروبات العشبيةملاحظة : لا يعطى للأطفال تحت عمر السنةيمكن أن يصاب الطفل بالتسمم الغذائي عن طريق تناول جراثيم المطثية الوشيقية الموجودة في التربة والعسل ومنتجات العسل.تتحول هذه الجراثيم إلى بكتيريا في الأمعاء وتنتج سمومًا عصبية ضارة في الجسم.