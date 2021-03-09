لراغبي الدراسة في إيطاليا.. قدم عبر هذا الرابط



الدراسة في إيطاليا الدراسة في إيطاليا

اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افادت سفارة جمهوريه مصر العربيه بروما بأن جامعة Saint Camillus International University of Health Sciences فتحت باب التقدم لتخصصات طب الاسنان والجراحه فضلا عن عدد من البرامج المتخصصه للعام الدراسى 2021-2022



مزايا المنحة:

واوضحت الادارة ان الجامعة تمنح شهادات للبرنامج الدراسى الجامعى الممتد لستة أعوام بمجال طب الاسنان فضلاُ عن منحها شهادات الطب البشرى والجراحة عبر الكورس الجامعى الممتد لستة أعوام ، وكذلك شهادات جامعية بالمجالات التالية



Nursing –

Physiotherapy –

Biomedical Laboratory Midwifery- Radiology–

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كما تمنح المتميزين من خريجى طلاب الجامعة فى الحصول على دبلومه الدراسات العليا المعترف بها فى أوروبا ، حيث يتم منح الدارسين حق الاقامه فى ايطاليا الى حين الحصول على شهاده الدبلومة، وتوفر منحًا وتخفيضات مالية للطلاب المتميزين من المتقدمين، وذلك علمًا بأن اختيار الطلبه سيتم عبر الانترنت نظرًا لمراعاه تبعات جائحه كورونا، وبأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.وفي سياق آخر اشارت الإدارة إلى أفاد المكتب الثقافى المصرى بروما بأن جامعة IUSS ببافيا قد فتحت باب التقدم للحصول على منح دراسية للعام الأكاديمى2021/2022 للحصول على الدكتوراه.وللإطلاع على كافة شروط التقدم للمنح المختلفة بالجامعة ، وكذا مواعيد انتهاء التقدم يُرجى زياره الموقع الالكترونى التالى:http://www.iusspavia.it/en/web/guest/admissionphdواكدت أن ذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.بينما علنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أفاد المكتب الثقافى المصرى بروما بأن جامعة العلوم والتكنولوجيا POLITECNICO DI MILANO قد أعادت فتح باب التقدم للحصول على منح دراسية للعام الأكاديمى2021/2022 للحصول على الماجستير.وواضافت أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم للمنح المختلفة بالجامعة ، وكذا مواعيد انتهاء التقدم يمكن زياره الموقع الالكترونى التالى:https://www.polimi.it/en/international-prospective-students/laurea-magistrale-programmes-equivalent-to-master-of-science/application-procedures/deadlines/non-eea-student/موضحة أن آخر موعد للتقديم : 9/3/2021 ، علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.