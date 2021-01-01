كلية العلاج الطبيعي توضح نظام الحضور بالفصل الدراسي الثاني

قالت الدكتورة جيهان المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة إنه سيتم البدء في الفصل الدراسي الثاني عقب الإنتهاء مباشرة من إمتحانات الفصل الدراسي الأول.
أوضحت في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إن نظام الحضور وكيفية تلقي المقررات الدراسية سيكون بنفس طريقة وخطة الفصل الدراسي الأول، حيث أنه من المقرر أن يكون بنظام التعليم " الهجين".
أضافت الدكتورة جيهان المنياوي سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات بحيث يكون لكل فرقة دراسية أيام مقررة للحضور لكل مجموعة مراعاة للتباعد الإجتماعي ومنع التجمعات والتكدسات داخل قاعات الحضور بالكلية.
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