جامعة الفيوم: اكتشاف حالة كورونا بين الطلاب خلال الامتحانات

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › جامعة الفيوم: اكتشاف حالة كورونا بين الطلاب خلال الامتحانات

صورة الخبر: جامعة الفيوم
جامعة الفيوم

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لتأدية امتحاناتهم 10803 طالب وطالبة وذلك اليوم السبت لليوم الثالث عشر على التوالي.

وأشار شديد إلى أنه خلال الفترة الصباحية قام 6457 طالب وطالبة بتأدية الامتحان، وبلغ عدد الغياب 206، منهم 22 تقدموا بعذر، و 184 غابوا بدون عذر، إضافة إلى وجود 7 طلاب قاموا بتأدية امتحاناتهم داخل لجان خاصة، بالإضافة إلى 7 حالات غش، وتم تسجيل حالة واحدة فقط خاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس الجامعة أنه خلال الفترة المسائية قام 4346 طالب وطالبة بتأدية الامتحان، وبلغ عدد الغياب 127، منهم 42 تقدموا بعذر، و 85 غابوا بدون عذر، إضافة إلى وجود طالبين قاموا بتأدية امتحانهما داخل لجان خاصة، وتم تسجيل حالة غش واحدة، ولم يتم تسجيل حالات خاصة بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على جامعة الفيوم: اكتشاف حالة كورونا بين الطلاب خلال الامتحانات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
45526

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager