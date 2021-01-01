كيفية الصلاة على النبى.. مركز البحوث يوضح

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نشر مركز البحوث الإسلامية عبر صفحته على فيس بوك صورة توضح كيفية الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم.



وقال مركز البحوث إن الصحابة سألوا النبى عن كيفية الصلاة عليه فقال لهم: "قولوا اللهم صلى على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".



عجائب وفضل الصلاة على النبيّ

1- يؤجر المصلي على النبي - صلى الله عليه وسلّم- بعشر حسنات.

2- يرفع المصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر درجات.

3- يغفر للمصلي على النبي- صلى الله عليه وسلم- عشر سيئات.

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4- سبب في شفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- له يوم القيامة.5- يكفي الله العبد المصلي على رسول الله ما أهمّه.6- تصلي الملائكة على العبد إذا صلى على رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-.7- الصلاة على النبي تعتبر امتثالًا لأوامر الله تعالى.8- سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به.9- تنقذ المسلم من صفة البخل.10- سبب من أسباب طرح البركة.11- سبب لتثبيت قدم العبد المصلي على الصراط المستقيم يوم القيامة.15- التقرّب إلى الله تعالى.16- نيل المراد في الدنيا والآخرة.17- سبب في فتح أبواب الرحمة.18-دليل صادق وقطعيّ على محبّة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم-.19- سببٌ لدفع الفقر.20- تشريف المسلم بعرض اسمه على النبي- صلى الله عليه وسلّم-.- لا يقتصر فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم-، على هذه الفوائد فقط بل تتعدى لتصل إلى مئات الأفضال التي تعود على المسلم بالنفع والخير في الدنيا والآخرة.