بأكثر من وصفة مختلفة.. طريقة عمل المهلبية بالموز

المهلبية بالموز
تعتبر المهلبية بالموز من أشهى أنواع الحلويات وأخفها على الإطلاق، بالإضافة إلى أن طريقة تحضيرها لا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو المجهود، وإن كان لديك حبة من الموز في منزلك فيمكنك تحضيرها في الحال، وإليك أكثر من وصفة لـ طريقة عمل المهلبية بالموز.
طريقة عمل مهلبية بالموز للشيف هالة
مقادير طريقة عمل مهلبية بالموز للشيف هالة
4 حبات موز عصير
½ ليمونة
2 كوب لبن
4 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة نشا
ملعقة صغيرة فانيليا
طريقة عمل مهلبية بالموز للشيف هالة
1- يهرس الموز مع عصير الليمون
2- يذاب النشا فى القليل من اللبن ثم نضيف إليه اللبن على النار
3- يضاف السكر مع التقليب ثم يضاف خليط الموز ، ونقوم بالتقليب حتى تمام النضج
4- نقوم بصب المهلبية في كاسات التقديم، ثم تقدم باردة
مهلبية الموز سالي فؤاد
مقادير مهلبية الموز سالي فؤاد
2 معلقة كبيرة نشا
3 كوب لبن
4 حبات من الموز
2 ملعقة كريم شانتيه بودر
سكر حسب الرغبة
للتزيين :
شرائح الموز وجوز الهند
مهلبية الموز سالي فؤاد
1- نذيب النشا في لبن ساقع ، ثم نرفع الخليط على النار مع التقليب المستمر.
2- نهرس الموز بالشوكة هرس ناعم
3- نضع الموز على النشا مع التقليب حتى يتماسك
4- عندما يبرد الخليط يتم صب مهلبية الموز في الأطباق ونزينها، ثم تدخل الثلاجة حتي تتماسك.
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طريقة عمل المهلبية باللبن
مقادير طريقة عمل المهلبية باللبن
ملعقةٌ كبيرةٌ ونصف من نشا الذرة.
نصف كأسٍ من السكر الأبيض الناعم.
كأسان من الحليب السّائل.
ربع ملعقةٍ صغيرةٍ من الفانيلّا.
ملعقةٌ صغيرةٌ من ماء الزّهر.
طريقة عمل المهلبية باللبن
1- نضع السكر في نصف كميّة الحليب في قدرٍ على النار ويترك المزيج حتى يغلي.
2- نقوم بإذابة نشا الذرة في الكميّة المتبقية من الحليب مع إضافة المزيج إلى القدر.
3- تحريك المكوّنات معًا حتى تمتزج تمامًا، وترك المزيج لدقائق معدودة على النار.
4- إضافة الكمية المتبقية من الفانيلّا وماء الزّهر، وتحريك المكونات مرةً أخرى حتى تصبح المهلبيّة سميكة القوام.
5- يتم توزيع المهلبية باللبن في كؤوسٍ، ويتم تقديمه باردًا.
مهلبية الموز للشيف حسن
مقادير مهلبية الموز للشيف حسن
4 حبات من الموز
نصف حبة من عصير الليمون
2 كوب لبن
4 ملاعق كبيرة سكر
ملعقة صغيرة من النشاء
ملعقة صغيرة من الفانيليا
1 حبة من الموز للتزيين حسب الرغبة
مهلبية الموز للشيف حسن
1- في وعاء، يتم خلط الموز مع عصير الليمون ويهرس جيدًا.
2- نقوم بإذابة النشا في القليل من الحليب ثم نرفع باقي كمية الحليب على نار متوسطة.
3- نضيف النشا والسكر والفانيليا إلى الحليب عندما يصل إلى مرحلة الغليان ونقلب جيدًا.
4- نقوم بإضافة مهروس الموز إلى الخليط ونقلب جيدًا.
5- بعد أن يبرد صبي المهلبية في أطباق التقديم ونقوم بتزينها بشرائح الموز.
مهلبية الموز للشيف سارة
مقادير مهلبية الموز للشيف سارة
2 معلقة كبيرة نشا
3 كوب لبن
4 حبات من الموز
2 ملعقة كريم شانتيه بودر
سكر حسب الرغبة
للتزيين :
شرائح الموز وجوز الهند
مهلبية الموز للشيف سارة
1- نذيب النشا في لبن ساقع ، ثم نرفع الخليط على النار مع التقليب المستمر.
2- نهرس الموز بالشوكة هرس ناعم
3- نضع الموز على النشا مع التقليب حتى يتماسك
4- عندما يبرد الخليط يتم صب مهلبية الموز في الأطباق ونزينها، ثم تدخل الثلاجة حتي تتماسك.
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