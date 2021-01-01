بأكثر من وصفة مختلفة.. طريقة عمل المهلبية بالموز



المهلبية بالموز المهلبية بالموز

تعتبر المهلبية بالموز من أشهى أنواع الحلويات وأخفها على الإطلاق، بالإضافة إلى أن طريقة تحضيرها لا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو المجهود، وإن كان لديك حبة من الموز في منزلك فيمكنك تحضيرها في الحال، وإليك أكثر من وصفة لـ طريقة عمل المهلبية بالموز.



طريقة عمل مهلبية بالموز للشيف هالة



مقادير طريقة عمل مهلبية بالموز للشيف هالة

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4 حبات موز عصير½ ليمونة2 كوب لبن4 ملعقة كبيرة سكر2 ملعقة كبيرة نشاملعقة صغيرة فانيلياطريقة عمل مهلبية بالموز للشيف هالة1- يهرس الموز مع عصير الليمون2- يذاب النشا فى القليل من اللبن ثم نضيف إليه اللبن على النار3- يضاف السكر مع التقليب ثم يضاف خليط الموز ، ونقوم بالتقليب حتى تمام النضج4- نقوم بصب المهلبية في كاسات التقديم، ثم تقدم باردةمهلبية الموز سالي فؤادمقادير مهلبية الموز سالي فؤاد2 معلقة كبيرة نشا3 كوب لبن4 حبات من الموز2 ملعقة كريم شانتيه بودرسكر حسب الرغبةللتزيين :شرائح الموز وجوز الهندمهلبية الموز سالي فؤاد1- نذيب النشا في لبن ساقع ، ثم نرفع الخليط على النار مع التقليب المستمر.2- نهرس الموز بالشوكة هرس ناعم3- نضع الموز على النشا مع التقليب حتى يتماسك4- عندما يبرد الخليط يتم صب مهلبية الموز في الأطباق ونزينها، ثم تدخل الثلاجة حتي تتماسك.إقرأ ايضا | طريقة تحضير مهلبية الشامية.. فوائدها مذهلةطريقة عمل المهلبية باللبنمقادير طريقة عمل المهلبية باللبنملعقةٌ كبيرةٌ ونصف من نشا الذرة.نصف كأسٍ من السكر الأبيض الناعم.كأسان من الحليب السّائل.ربع ملعقةٍ صغيرةٍ من الفانيلّا.ملعقةٌ صغيرةٌ من ماء الزّهر.طريقة عمل المهلبية باللبن1- نضع السكر في نصف كميّة الحليب في قدرٍ على النار ويترك المزيج حتى يغلي.2- نقوم بإذابة نشا الذرة في الكميّة المتبقية من الحليب مع إضافة المزيج إلى القدر.3- تحريك المكوّنات معًا حتى تمتزج تمامًا، وترك المزيج لدقائق معدودة على النار.4- إضافة الكمية المتبقية من الفانيلّا وماء الزّهر، وتحريك المكونات مرةً أخرى حتى تصبح المهلبيّة سميكة القوام.5- يتم توزيع المهلبية باللبن في كؤوسٍ، ويتم تقديمه باردًا.مهلبية الموز للشيف حسنمقادير مهلبية الموز للشيف حسن4 حبات من الموزنصف حبة من عصير الليمون2 كوب لبن4 ملاعق كبيرة سكرملعقة صغيرة من النشاءملعقة صغيرة من الفانيليا1 حبة من الموز للتزيين حسب الرغبةمهلبية الموز للشيف حسن1- في وعاء، يتم خلط الموز مع عصير الليمون ويهرس جيدًا.2- نقوم بإذابة النشا في القليل من الحليب ثم نرفع باقي كمية الحليب على نار متوسطة.3- نضيف النشا والسكر والفانيليا إلى الحليب عندما يصل إلى مرحلة الغليان ونقلب جيدًا.4- نقوم بإضافة مهروس الموز إلى الخليط ونقلب جيدًا.5- بعد أن يبرد صبي المهلبية في أطباق التقديم ونقوم بتزينها بشرائح الموز.مهلبية الموز للشيف سارةمقادير مهلبية الموز للشيف سارة2 معلقة كبيرة نشا3 كوب لبن4 حبات من الموز2 ملعقة كريم شانتيه بودرسكر حسب الرغبةللتزيين :شرائح الموز وجوز الهندمهلبية الموز للشيف سارة1- نذيب النشا في لبن ساقع ، ثم نرفع الخليط على النار مع التقليب المستمر.2- نهرس الموز بالشوكة هرس ناعم3- نضع الموز على النشا مع التقليب حتى يتماسك4- عندما يبرد الخليط يتم صب مهلبية الموز في الأطباق ونزينها، ثم تدخل الثلاجة حتي تتماسك.