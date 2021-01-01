3 وصفات جديدة لعمل الجمبري للشيف شربيني

يعتبر الجمبري من أكثر المأكولات البحرية الغنية بالقيمة الغذائية العالية، ولكن البعض لا يحب تناوله بالطرق العادية، ونقدم لك طريقة عمل الجمبري بـ 3 وصفات مختلفة وغير تقليدية للشيف شربيني مقدم برنامج الشيف عل قناة سي بي سي سفرة.
مقادير فاهيتا الجمبري
جمبري
مشروم
طماطم
فلفل ألوان
ذرة صفراء
فلفل حار
بصل
ثوم
زنجبيل
صلصة طماطم
عصير ليمون
زيت
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير فاهيتا الجمبري
* افرمي الثوم وضعيه مع زيت في طاسة على النار اضيفي الفلفل الألوان والبصل والطماطم ثم الجمبري واضيفي الذرة الصفراء والفلفل الحار وصلصة الطماطم وقلبيهم جيدا
* اضيفي الملح والفلفل وقليل من عصير الليمون وارفعيها عن النارحين تنضج وقدميها ساخنة
مقادير طاجن البحريات بالخضروات
جمبرى
سمك فيلية
سبيط
ثوم
بصل
كرفس
بطاطس مكعبات
صلصة طماطم
جزر بسلة
مرقة
ماء
ملح فلفل
زبدة او زيت
كمون
شبت
كزبرة خضراء
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