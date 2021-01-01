3 وصفات جديدة لعمل الجمبري للشيف شربيني



وصفات جديدة لعمل الجمبري وصفات جديدة لعمل الجمبري

يعتبر الجمبري من أكثر المأكولات البحرية الغنية بالقيمة الغذائية العالية، ولكن البعض لا يحب تناوله بالطرق العادية، ونقدم لك طريقة عمل الجمبري بـ 3 وصفات مختلفة وغير تقليدية للشيف شربيني مقدم برنامج الشيف عل قناة سي بي سي سفرة.



مقادير فاهيتا الجمبري

جمبري

مشروم

طماطم

فلفل ألوان

ذرة صفراء

فلفل حار

بصل

ثوم

زنجبيل

صلصة طماطم

عصير ليمون

زيت

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير فاهيتا الجمبري

* افرمي الثوم وضعيه مع زيت في طاسة على النار اضيفي الفلفل الألوان والبصل والطماطم ثم الجمبري واضيفي الذرة الصفراء والفلفل الحار وصلصة الطماطم وقلبيهم جيدا



* اضيفي الملح والفلفل وقليل من عصير الليمون وارفعيها عن النارحين تنضج وقدميها ساخنة

مقادير طاجن البحريات بالخضروات

جمبرى

سمك فيلية

سبيط

ثوم

بصل

كرفس

بطاطس مكعبات

صلصة طماطم

جزر بسلة

مرقة

ماء

ملح فلفل

زبدة او زيت

كمون

شبت

كزبرة خضراء

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طريقة تحضير طاجن البحريات بالخضروات* تتبل فواكة البحر بالثوم و ملح فلفل والكمون ضع البحريات فى وعاء على النار فيه زيت ونوضع البحريات ثم جزر والبسلة.* البطاطس والشبت و البقدونس مع الصلصة و قليل من المرقة لمدة 3 دقائق على النار و يوضع فى طاجن ويدخل الفرن ويقدم ساخنامقادير سبيط محشيفلفل ألوانسبيط صغيرأرزبصلثومكزبرة خضراءعصير ليمونزيت زيتونملح – فلفلكركمجمبري صغيرطريقة تحضير سبيط محشي* في زيت ساخن على النار ضعي البصل المفروم والفلفل المقطع ثم الماء والأرز وقليل من عصير الليمون و احتفظي بقليل من شوربة الارز، اتركيها لتنضج ثم اضيفي الكزبرة الخضراء.* احشي السبيط ثم ضعيه في ماء مغلي على الناروضعيه في طاجن وصبي عليه الشوربة التي اختفظتي بها من الأرز وادخليه فرن ساخن حتى ينضج تماما وقدميه بعد تقطيعه لشرائح