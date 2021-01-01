موضة سجاد 2021 لديكور مختلف.. مستوحى من السبعينات وبأشكال هندسية

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موضة سجاد 2021

تحرص المرأة عند اختيار السجاد أن يتوافق لونه مع ألوان طلاء الجدران وقطع الأثاث، ويتميز بالتصميم الأنيق والراحة للقدمين، بالإضافة إلى ضرورة أن يواكب أحدث خطوط السجاد، ولهذا نتعرف في التقرير على أحدث تصميمات السجاد لعام 2021، والذى يمكن من خلاله أن تختار المرأة ما يناسبها من تصميمات.

أحدث إتجاهات السجاد في عام 2021

السجاد الطبيعى

يعتبر أحدث اتجاهات السجاد في عام 2021، هو السجاد المصنوع من مواد طبيعية مثل الصوف ونبات السيزال ونبات الجوت، ومصمم من درجات الألوان الدافئة الترابية، حتى يساعد على الشعور بالراحة، وفقاً لما ذكره موقع مجلة "homesandgardens".

سجاد ذو ألوان جريئة ومشرقة

يعتبر من أحدث تصميمات السجاد لعام 2021، هو السجاد ذو الألوان الجريئة والمشرقة، مما يساعد على زيادة إضاءة الغرفة، كما يناسب ألوان طلاء الجدران والأثاث المشرق، ويساعد على تحسين الحالة المزاجية.

سجاد بألوان مختلفة

ومن أحدث اتجاهات تصميمات السجاد لعام 2021، هو السجاد المصمم من مجموعة من الألوان غير المتطابقة والأنماط المتضاربة، والمنقوشة والمطبوع عليها لوحة فنية، مما يضيف مظهر جمالى للغرفة.

سجاد مطبوع عليه أشكال هندسية

ويعتبر من أحدث تصميمات السجاد أيضاً، السجاد المصمم من أشكال هندسية بأحجام وأنسجة وألوان مختلفة، مثل الألوان الزاهية أو الداكنة، والتي يمكن أن تختار المرأة ما يناسبها من بينهما، ويتوافق مع قطع الأثاث وألوان طلاء غرف المنزل.

سجاد مستوحى من السبعينات

ومن أحدث تصميمات السجاد لهذا العام، السجاد الأرجوانى الداكن، وذو الألوان الجريئة، والمصمم من ألوان مميزة، وذو تصميمات مستوحاة من السبعينات، والستينات من القرن الماضى، مما يساعد على الشعور بالدفء ويضيف مظهرًا جماليًا للغرفة، ويمكن للمرأة أن تختار ما يناسبها من سجاد يتوافق مع ألوان قطع الأثاث وألوان الطلاء.

المصدر: homesandgardens

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