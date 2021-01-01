ماسك النشا لتبييض البشرة

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ماسك النشا لتبييض البشرة

قدمت الدكتورة الصيدلانية ايه صقر عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ ماسك النشا لتبييض البشرة.

نحتاج لتحضير هذا الماسك..
ملعقتين صغيرتين من حليب البودرة
ملعقتين صغيرتين من بودرة التلك
ملعقتين صغيرتين من النشا
ملعقة من كريم مُرطب، أو عشر قطرات من زيت اللوز
ملعقتين صغيرتين من ماء الورد
عصير نصف حبّة من الليمون لمن يمتلكون بشرة دهنية

طريقة التحضير..
نخلط المكوّنات الجافة جيدًا، ثمّ نُضيف إليها ماء الورد، والكريم المرطب، وعصير الليمون، ثمّ نغسل الوجه بالماء الدافئ ونُجففه، وبعد ذلك نُطبق الماسك على البشرة، وندعه لمدّة عشرين دقيقة، ثمّ نفرك القناع بأصابعنا، ونغسله بالماء الدافئ، فالماء البارد.

المصدر: elbalad

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