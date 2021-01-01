لتجديد سفرتك .. طريقة عمل كفتة حسن باشا



كفتة حسن باشا كفتة حسن باشا

يتميز المطبخ التركي بالعديد من الاكلات الشهية التى تجمع في مذاقها بين النكهة الشرقية والاوروبية مما يجعلها وجبة مثالية للتغير والتجديد.



نقدم لكم طريقة عمل كفتة حسن باشا بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سى بى سى سفرة.



مقادير كفتة حسن باشا

نصف كيلو لحمة مفرومة

بصل

ملح

فلفل أسود

ثوم

طماطم مبشورة

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ريحان طازج

مكعب مرقة

زيت

زبدة

بطاطس مسلوقة

ماء

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طريقة تحضير كفتة حسن باشا* يتبل البصل بالملح والفلفل الأسود ثم يخلط مع اللحمة المفرومة والقليل من الزيت وتشكل اللحمة كرات وتوضع في صينية او توضع في قوالب الكب كيك وتوضع بالفرن حتى النضج* يشوح الثوم في الزبدة على النار ثم تضاف الطماطم المبشورة والصلصة والمرقة و يضاف القليل من الماء وتترك على النار لتتسبك وترفع من على النار ويضاف الريحان* تخلط البطاطس المسلوقة مع زبدة وملح وتوضع في كيس حلواني ثم توضع الصلصة في طبق التقديم ثم تضاف كرات الكفتة وتضاف عليها البطاطس وتقدم مزينة بالريحان