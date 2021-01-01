لتجديد سفرتك .. طريقة عمل كفتة حسن باشا

يتميز المطبخ التركي بالعديد من الاكلات الشهية التى تجمع في مذاقها بين النكهة الشرقية والاوروبية مما يجعلها وجبة مثالية للتغير والتجديد.
نقدم لكم طريقة عمل كفتة حسن باشا بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير كفتة حسن باشا
نصف كيلو لحمة مفرومة
بصل
ملح
فلفل أسود
ثوم
طماطم مبشورة
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
ريحان طازج
مكعب مرقة
زيت
زبدة
بطاطس مسلوقة
ماء
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