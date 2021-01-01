حماس وتركيز فى تدريبات الزمالك بحضور كارتيرون استعدادا لمواجهة الترجى

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حماس وتركيز فى تدريبات الزمالك

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته لمواجه الترجى التونسى، المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا، وخاض الفريق تدريباته اليوم على ملعب النادى بقلعة ميت عقبة بحضور المدرب الفرنسي كارتيرون المدير الفني الجديد للفارس الأبيض.

ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك على "فيس بوك" صورا لتدريبات الفريق، وظهر المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون أثناء متابعته للمران ومنحه بعض التعليمات الفنية للاعبين وسط تركيز الجميع للمباراة المهمة أمام الترجى التونسى والتي يسعى لحسمها أبناء ميت عقبة لوضعه الصعب في المجموعة في المركز الثالث.

المصدر: youm7

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