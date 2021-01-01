أول فرمان من موتسيبي بشأن دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية



موتسيبي موتسيبي

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، قرارا حاسما تحت رئاسة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، الرئيس الجديد.



وكان موتسيبي فاز برئاسة الكاف بالتزكية، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت أمس الجمعة في المغرب، بعد انسحاب جميع المرشحين المنافسين.



وجاء قرار كاف، بإقامة كل مباريات بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية دون حضور جماهيري، بجانب عدم منح استثناءات لأي ناد.

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وتولى موتسيبي "كاف" لمدة 4 سنوات، خلفا للملجاشي أحمد أحمد الذي تم إيقافه 5 سنوات من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد خرقه لائحة الأخلاقيات بالفيفا، قبل أن يستأنف على القرارويتم تقليص العقوبة لسنتين فقط.