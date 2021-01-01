أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، قرارا حاسما تحت رئاسة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، الرئيس الجديد.
وكان موتسيبي فاز برئاسة الكاف بالتزكية، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت أمس الجمعة في المغرب، بعد انسحاب جميع المرشحين المنافسين.
وجاء قرار كاف، بإقامة كل مباريات بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية دون حضور جماهيري، بجانب عدم منح استثناءات لأي ناد.
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التعليقات على أول فرمان من موتسيبي بشأن دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
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