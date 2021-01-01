هل تصل موجة الغبار غير المسبوقة من الخليج إلى مصر..؟ الأرصاد تجيب

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صورة الخبر: موجة الغبار
موجة الغبار

قالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، إن موجة قوية من الغبار بدأت الجمعة، وتسببت في انعدام تام للرؤية الأفقية على شمال السعودية وجنوب العراق والكويت، وهي موجة غير مسبوقة تستمر لمدة 18 ساعة مقبلة.

وحول مدى وصول موجة الغبار إلى مصر، قالت الهيئة إن الموجة لن يصل تأثيرها إلى مصر، مشيرة إلى أن طقس السبت دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد نهارًا، بارد ليلا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب البلاد.

المصدر: مصراوي

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