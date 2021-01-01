مدرب حراس الزمالك لـ في الجول: تقدمت باستقالتي.. وهذه أسباب قراري



عمرو عبد السلام مدرب حراس الزمالك عمرو عبد السلام مدرب حراس الزمالك

قال عمرو عبد السلام مدرب حراس الزمالك إنه تقدم باستقالته من منصبه في النادي موضحا الأسباب التي دفعته لهذا القرار، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.



وصرح عبد السلام قائلا: "تقدمت باستقالتي من منصبي وأخطرت الجهاز الفني اليوم بقراري"



ولكن ما هي أسباب الاستقالة؟

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