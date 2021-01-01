أثار حادث وفاة 8 أشخاص مصابين بفيروس كورونا داخل أحد المستشفيات بالأردن نتيجة عطل بأجهزة الأكسجين ضجة كبرى بالبرلمان الأردني.
وقال نائب في البرلمان الأردني اليوم، السبت، لموقع "العربية"، إن المجلس يطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للوقوف على أسباب الحادث الخطير الذي أودي بحياة 8 أشخاص.
وأوضح النائب في البرلمان الأردني أن التقرير الذي قدم لنا يفيد بوفاة 4 أشخاص، وأن الوفيات حدثت نتيجة خطأ يجب أن يحاسب عليه المسئولون.
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التعليقات على انقطاع الأكسجين عن 180 مريضا بالفيروس.. وفاة حالات كورونا في الأردن تثير ضجة داخل البرلمان
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