انقطاع الأكسجين عن 180 مريضا بالفيروس.. وفاة حالات كورونا في الأردن تثير ضجة داخل البرلمان

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وفاة حالات كورونا في الأردن

أثار حادث وفاة 8 أشخاص مصابين بفيروس كورونا داخل أحد المستشفيات بالأردن نتيجة عطل بأجهزة الأكسجين ضجة كبرى بالبرلمان الأردني.

وقال نائب في البرلمان الأردني اليوم، السبت، لموقع "العربية"، إن المجلس يطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للوقوف على أسباب الحادث الخطير الذي أودي بحياة 8 أشخاص.

وأوضح النائب في البرلمان الأردني أن التقرير الذي قدم لنا يفيد بوفاة 4 أشخاص، وأن الوفيات حدثت نتيجة خطأ يجب أن يحاسب عليه المسئولون.

وأفادت مصادر إعلامية أردنية لـ"العربية" بأن 8 وفيات وقعت على الأقل جراء انقطاع الأوكسجين عن مستشفى السلط.

وأكد وزير الصحة الأردني وقوع وفيات في مستشفى السلط بعد انقطاع الأوكسجين موضحًا انه تم فتح تحقيق بعد انقطاع للأوكسجين عن مرضى كورونا في مستشفى السلط تسبب بوفيات.

وأوضح مدير مستشفى السلط الأردنية أن الأوكسجين نفذ جراء الضغط حيث يعالج نحو 180 مريضا من كورونا.

المصدر: elbalad

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