بشرى سارة للعمالة الوافدة.. إلغاء نظام الكفيل بالسعودية يدخل حيز التنفيذ غدا

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صورة الخبر: بشرى سارة للعمالة الوافدة
بشرى سارة للعمالة الوافدة

تبدأ المملكة العربية السعودية غدًا، الأحد، تنفيذ نظام إلغاء الكفيل في البلاد، وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات، وتطوير بيئة العمل.

ومن المقرر أن تقدم هذه المبادرة خدمات رئيسية وهي التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.

ووفقا لإحصائيات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعَين الخاص والعام في السعودية بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019.

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نوفمبر الماضي، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل.

المصدر: elbalad

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