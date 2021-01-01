ما حكم قراءة الأبراج ومتابعتها؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "ما حكم قراءة الأبراج ومتابعتها؟".
وأجاب الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن علينا الاعتقاد فى الله وعدم الوهم.. ونتخد الإجراءات التى إذن فيها الله ورسول، فقراءة الأبراج ليست ممنوعة، لأن مجرد القراءة في حد ذاتها فى الأصل ليست حراما.
وأضاف "أمين الفتوى" عبر فيديو على "يوتيوب" أما قراءة الأبراج اعتقادا بأنها تنفع أو تضر، وأرتب حياتى وأوراقى على هذا الشيء الذى اقرأه فهذا خطأ ولا يجوز.
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