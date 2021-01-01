ما حكم قراءة الأبراج ومتابعتها؟.. الإفتاء تجيب

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ما حكم قراءة الأبراج ومتابعتها؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "ما حكم قراءة الأبراج ومتابعتها؟".

وأجاب الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن علينا الاعتقاد فى الله وعدم الوهم.. ونتخد الإجراءات التى إذن فيها الله ورسول، فقراءة الأبراج ليست ممنوعة، لأن مجرد القراءة في حد ذاتها فى الأصل ليست حراما.

وأضاف "أمين الفتوى" عبر فيديو على "يوتيوب" أما قراءة الأبراج اعتقادا بأنها تنفع أو تضر، وأرتب حياتى وأوراقى على هذا الشيء الذى اقرأه فهذا خطأ ولا يجوز.

حكم القراءة في صفات الأبراج
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن القراءة في صفات الأبراج جائزة شرعا لأنها ليست تدخلا في قوانين الله ولا خصائص الناس، فهي تعلم الشخص بعض الصفات التي وضعها الله في الناس.

وأضاف الورداني، ردا على أسئلة الجمهور عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء: "يجب على متابعي صفات الأبراج عدم ترك حسن الظن بالناس كأن تحكم على شخص مواليد برج الدلو بأنه شخص سيئ مثلا فتسيء الظن فيه فهذا غير جائز، أما قراءة ما سيحدث لمواليد الأبراج فهذا لا يجوز لأنه في علم الغيب ولا يعرفه أحد إلا الله".

المصدر: elbalad

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