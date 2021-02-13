

رينو ستبيع حصتها في مرسيدس بقيمة 5.16 مليار ريال رينو ستبيع حصتها في مرسيدس بقيمة 5.16 مليار ريال

أعلنت رينو عن خطط لبيع حصتها البالغة 1.54% من أسهم دايملر، والمقدرة قيمتها بحوالي 1.15 مليار يورو (5.16 مليار ريال).



وقد أكدت رينو على استمرار شراكتها الحالية مع دايملر بدون تغيير، وأن العلاقة بين العلامتين لن تتأثر ببيع الأسهم.



ولم تستفد الشركتان كثيرًا من شراكتهم في الأعوام الماضية، حيث تعاون تحالف رينو-نيسان في الماضي مع مرسيدس لتطوير موديل إكس كلاس بيك أب الذي تم إلغاؤه لاحقًا لضعف مبيعاته، كما لم تحقق سمارت فورفور نجاحاً مقبولاً في السوق كذلك، وتخلت انفينيتي عن محركات مرسيدس لموديلاتها.

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ولكن يستمر تعاون مرسيدس مع تحالف رينو نيسان ميتسوبيشي لتطوير موديلات مرسيدس سيتان وتي كلاس القادمة ضمن مجالات أخرى لمشاركة الخبرات والتقنيات.