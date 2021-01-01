قالت هيئة تنظيم الأدوية بالاتحاد الأوروبي، الجمعة، إنه ينبغي إضافة الحساسية الشديدة، إلى الآثار الجانبية المحتملة للقاح فيروس كورونا، الذي تنتجه أسترازينيكا، بعد اكتشاف صلات محتملة بعدد من الحالات في بريطانيا.
وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إنها "أوصت بتحديث معلومات المنتج لتشمل الحساسية المفرطة وفرط التحسس (تفاعلات الحساسية) كآثار جانبية".
وفي وقت سابق الجمعة، قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، الجمعة، إن لجنة الخبراء الاستشارية التابعة لها تدرس في الوقت الراهن لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19 بعد وقف بعض البلدان توزيعه، لكن لا يوجد سبب لعدم استخدامه.
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التعليقات على أسترازينيكا.. هيئة أوروبية تضيف أثرا جانبيا جديدا للقاح
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