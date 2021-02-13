خطورة انسداد فلتر هواء السيارة وطريقة تنظيفه

يعتبر فلتر الهواء من أبرز الأجزاء الهامة في السيارة، حيث يعمل على تنقية الهواء الداخل الى محرك السيارة من أى ملوثات مثل الأتربة والغبار والشوائب، مما يساهم في إتمام عملية الاحتراق الداخلي في المحرك بكفاءة عالية.
وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لفلتر الهواء، إلا أن كثير من قائدي السيارات يهملون صيانته وتغييره في مواعيده المقررة، وهو ما قد يشكل العديد من المشاكل والأعطال للسيارة.
ومن أهم المشاكل التي يسببها تلف فلتر الهواء، هو ارتفاع استهلاك الوقود، وتأخر تشغيل المحرك، وانخفاض عزم المحرك، وخروج دخان أسود من العادم، لذلك ينصح خبراء السيارات بتبديل فلتر الهواء مرتين في العام أو عندما تسير بسيارتك لنحو 10000 كلم.
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