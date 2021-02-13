هيونداي مصر تستمر في تقديم عرض صيانة الشتاء بخصومات مميزة

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هيونداي مصر تستمر في تقديم عرض صيانة الشتاء بخصومات مميزة

من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك أعلنت هيونداي مصر عن استمراها في تقديم عرض صيانة الشتاء لسيارات عملائها، حيث قدمت شركة جي بي غبور أوتو باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات هيونداي الكورية عدة مميزات بهذا العرض تشمل:

- خصم يصل إلى 20% على أسعار قطع الغيار.

- خصم يصل إلى 25% على تكلفة المصنعية.

- العرض متاح على موديلات سيارات هيونداي.

- العرض ساري حتى 21 مارس 2021.

وللراغبين في الحصول على هذا العرض يمكنهم الاتصال بهيونداي مصر على رقم 16661 لمعرفة مزيد من المعلومات عن هذا العرض أو حجز ميعاد لصيانة سياراتهم.

المصدر: التوكيل

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