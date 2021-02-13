من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك أعلنت هيونداي مصر عن استمراها في تقديم عرض صيانة الشتاء لسيارات عملائها، حيث قدمت شركة جي بي غبور أوتو باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات هيونداي الكورية عدة مميزات بهذا العرض تشمل:
- خصم يصل إلى 20% على أسعار قطع الغيار.
- خصم يصل إلى 25% على تكلفة المصنعية.
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التعليقات على هيونداي مصر تستمر في تقديم عرض صيانة الشتاء بخصومات مميزة
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