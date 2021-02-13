رينو ستعيد إطلاق العلامة بشعار جديد في 2022

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صورة الخبر: رينو ستعيد إطلاق العلامة بشعار جديد في 2022
رينو ستعيد إطلاق العلامة بشعار جديد في 2022

أعلنت رينو رسمياً عن خطط لإعادة إطلاق العلامة بشعار جديد بداية من 2022، مع العلم أن الشعار ظهر لأول مرة في يناير الماضي على سيارة “رينو 5” الاختبارية الكهربائية.

بالنسبة لأول سيارة إنتاجية ستحصل على الشعار الجديد فتشير التقارير إلى ميجان إي فيجن الكهربائية المتوقع تدشينها في النصف الثاني من العام الجاري مع طرحها في 2022.

وصرحت رينو إن جميع موديلاتها ستحصل على الشعار المحدث بالتدريج بحلول 2024، كما قررت رينو تغيير شعار علامة داسيا التابعة لها، والمعروفة بسياراتها الرخيصة نسبياً.

وقد قامت عدة شركات سيارات أخرى بتغيير شعارها مؤخراً مثل كيا وبيجو واوبل ونيسان ومازيراتي وفولكس واجن ضمن توجه جديد لتحديث صورة كل علامة والتجهيز للعصر الكهربائي الجديد.

صورة الخبر: رينو ستعيد إطلاق العلامة بشعار جديد في 2022

صورة الخبر: رينو ستعيد إطلاق العلامة بشعار جديد في 2022

المصدر: المربع نت

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