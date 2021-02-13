أعلنت رينو رسمياً عن خطط لإعادة إطلاق العلامة بشعار جديد بداية من 2022، مع العلم أن الشعار ظهر لأول مرة في يناير الماضي على سيارة “رينو 5” الاختبارية الكهربائية.
بالنسبة لأول سيارة إنتاجية ستحصل على الشعار الجديد فتشير التقارير إلى ميجان إي فيجن الكهربائية المتوقع تدشينها في النصف الثاني من العام الجاري مع طرحها في 2022.
وصرحت رينو إن جميع موديلاتها ستحصل على الشعار المحدث بالتدريج بحلول 2024، كما قررت رينو تغيير شعار علامة داسيا التابعة لها، والمعروفة بسياراتها الرخيصة نسبياً.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على رينو ستعيد إطلاق العلامة بشعار جديد في 2022
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق