المرأة العصبية يُمكن تمييزها بسهولة، لأنّ هذه العلامات تظهر في ردود أفعالها في المواقف والأحداث، كما تظهر في طريقة كلامها وتصرّفاتها وحديثها مع الناس، ويُمكن أن تكون عصبيتها طبع متأصل فيها، ويُمكن أن تكون ناتجة عن أسباب نفسية وعضوية.
وقال العديد من خبراء النفس، إن المرأة كثيرة العصبية تظهر تصرفاتها واضحة، مشيرين إلى أن هناك عدد من الأدلة التي تؤكد أن المرأة العصبية كنز ثمين، وهي:
1- المرأة العصبية صريحة ولا تعرف الكذب.
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التعليقات على صريحة وقلبها طيب.. 7 أدلة تؤكد أن المرأة العصبية «كنز ثمين»
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