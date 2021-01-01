

صريحة وقلبها طيب.. 7 أدلة تؤكد أن المرأة العصبية «كنز ثمين» صريحة وقلبها طيب.. 7 أدلة تؤكد أن المرأة العصبية «كنز ثمين»

المرأة العصبية يُمكن تمييزها بسهولة، لأنّ هذه العلامات تظهر في ردود أفعالها في المواقف والأحداث، كما تظهر في طريقة كلامها وتصرّفاتها وحديثها مع الناس، ويُمكن أن تكون عصبيتها طبع متأصل فيها، ويُمكن أن تكون ناتجة عن أسباب نفسية وعضوية.



وقال العديد من خبراء النفس، إن المرأة كثيرة العصبية تظهر تصرفاتها واضحة، مشيرين إلى أن هناك عدد من الأدلة التي تؤكد أن المرأة العصبية كنز ثمين، وهي:



1- المرأة العصبية صريحة ولا تعرف الكذب.

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2- المرأة العصبية ستقول لك ما يزعجها دون أي فلتر.3- المرأة العصبية إنسانة عفوية وبسيطة.4- المرأة العصبية قلبها طيب وحنون.5- المرأة العصبية إذا اعتدت على عصبيتها، فسيصبح الأمر مضحكا بالنسبة إليك.6- المرأة العصبية شخص مرتاح نفسيًا.7- المرأة العصبية تكسر الروتين في علاقتها معك.8- المرأة العصبية طبيعية جدًا، ليست مصطنعة.9- المرأة العصبية سريعة الروقان.